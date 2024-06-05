В Британии заявили о самом большом разочаровании Зеленского в Азии

UnHeard: Зеленский проиграл битву за Китай

05 июня 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог убедить Китай поддержать Украину, передает UnHeard Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владимир Зеленский, который продолжает в настоящий момент занимать пост президента Украины, окончательно разочаровался в Китае из-за его поддержки России. Еще некоторое время назад украинский лидер надеялся на поддержку Пекина. Об этом сообщает UnHeard. «Битва за будущее Украины совсем недавно велась в Азии. <…> После многих лет дипломатии, направленной на развитие Пекина, Зеленский радикально изменил тактику и публично упрекнул Китай за то, что он якобы помогает России оказывать давление на страны, чтобы они не участвовали в мирной конференции [в Швейцарии]», — передают авторы издания. Они подытоживают, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии. Президент Украины также обвинил РФ в том, что она якобы манипулирует Китаем, чтобы сорвать мирный саммит по Украине и переговоры в целом. Об этом он заявлял еще во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре на днях. В Швейцарии 15—16 июня пройдет мирный саммит по Украине. Россию на него не приглашали изначально. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в мероприятии, так как считает его бесперспективным. Президент США Джо Байден также отказался лично приехать на саммит, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Зеленский, который продолжает в настоящий момент занимать пост президента Украины, окончательно разочаровался в Китае из-за его поддержки России. Еще некоторое время назад украинский лидер надеялся на поддержку Пекина. Об этом сообщает UnHeard. «Битва за будущее Украины совсем недавно велась в Азии. <…> После многих лет дипломатии, направленной на развитие Пекина, Зеленский радикально изменил тактику и публично упрекнул Китай за то, что он якобы помогает России оказывать давление на страны, чтобы они не участвовали в мирной конференции [в Швейцарии]», — передают авторы издания. Они подытоживают, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии. Президент Украины также обвинил РФ в том, что она якобы манипулирует Китаем, чтобы сорвать мирный саммит по Украине и переговоры в целом. Об этом он заявлял еще во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре на днях. В Швейцарии 15—16 июня пройдет мирный саммит по Украине. Россию на него не приглашали изначально. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в мероприятии, так как считает его бесперспективным. Президент США Джо Байден также отказался лично приехать на саммит, передает MK.RU.