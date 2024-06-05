В Британии заявили о самом большом разочаровании Зеленского в Азии

UnHeard: Зеленский проиграл битву за Китай
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Карта мира. Челябинск, страны, китай, геополитика, мировое устройство, границы, государства
Владимир Зеленский не смог убедить Китай поддержать Украину, передает UnHeard Фото:

Владимир Зеленский, который продолжает в настоящий момент занимать пост президента Украины, окончательно разочаровался в Китае из-за его поддержки России. Еще некоторое время назад украинский лидер надеялся на поддержку Пекина. Об этом сообщает UnHeard.

«Битва за будущее Украины совсем недавно велась в Азии. <…> После многих лет дипломатии, направленной на развитие Пекина, Зеленский радикально изменил тактику и публично упрекнул Китай за то, что он якобы помогает России оказывать давление на страны, чтобы они не участвовали в мирной конференции [в Швейцарии]», — передают авторы издания. Они подытоживают, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии.

Президент Украины также обвинил РФ в том, что она якобы манипулирует Китаем, чтобы сорвать мирный саммит по Украине и переговоры в целом. Об этом он заявлял еще во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре на днях.

В Швейцарии 15—16 июня пройдет мирный саммит по Украине. Россию на него не приглашали изначально. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в мероприятии, так как считает его бесперспективным. Президент США Джо Байден также отказался лично приехать на саммит, передает MK.RU.

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Владимир Зеленский, который продолжает в настоящий момент занимать пост президента Украины, окончательно разочаровался в Китае из-за его поддержки России. Еще некоторое время назад украинский лидер надеялся на поддержку Пекина. Об этом сообщает UnHeard. «Битва за будущее Украины совсем недавно велась в Азии. <…> После многих лет дипломатии, направленной на развитие Пекина, Зеленский радикально изменил тактику и публично упрекнул Китай за то, что он якобы помогает России оказывать давление на страны, чтобы они не участвовали в мирной конференции [в Швейцарии]», — передают авторы издания. Они подытоживают, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии. Президент Украины также обвинил РФ в том, что она якобы манипулирует Китаем, чтобы сорвать мирный саммит по Украине и переговоры в целом. Об этом он заявлял еще во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре на днях. В Швейцарии 15—16 июня пройдет мирный саммит по Украине. Россию на него не приглашали изначально. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отказался участвовать в мероприятии, так как считает его бесперспективным. Президент США Джо Байден также отказался лично приехать на саммит, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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