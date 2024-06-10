10 июня 2024

Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Финляндия обратилась в посольство РФ из-за самолетов Фото:

Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии.

«МИД Финляндии связался с посольством России и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении МИДа в соцсети Х. Инцидент произошел в Финском заливе утром 10 июня, когда российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Министерство обороны Финляндии уточняет, что самолет зашел на глубину до 2,5 километра от границы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о плановых полетах своих самолетов над нейтральными водами, в том числе Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Также оно упомянуло о сопровождении истребителями иностранных государств на отдельных этапах маршрут.

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Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии. «МИД Финляндии связался с посольством России и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении МИДа в соцсети Х. Инцидент произошел в Финском заливе утром 10 июня, когда российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Министерство обороны Финляндии уточняет, что самолет зашел на глубину до 2,5 километра от границы. Ранее Минобороны РФ сообщило о плановых полетах своих самолетов над нейтральными водами, в том числе Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Также оно упомянуло о сопровождении истребителями иностранных государств на отдельных этапах маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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