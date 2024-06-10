Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом РФ

11 июня 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Финляндия обратилась в посольство РФ из-за самолетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии. «МИД Финляндии связался с посольством России и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении МИДа в соцсети Х. Инцидент произошел в Финском заливе утром 10 июня, когда российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Министерство обороны Финляндии уточняет, что самолет зашел на глубину до 2,5 километра от границы. Ранее Минобороны РФ сообщило о плановых полетах своих самолетов над нейтральными водами, в том числе Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Также оно упомянуло о сопровождении истребителями иностранных государств на отдельных этапах маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки разъяснения по поводу инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии. «МИД Финляндии связался с посольством России и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении МИДа в соцсети Х. Инцидент произошел в Финском заливе утром 10 июня, когда российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Министерство обороны Финляндии уточняет, что самолет зашел на глубину до 2,5 километра от границы. Ранее Минобороны РФ сообщило о плановых полетах своих самолетов над нейтральными водами, в том числе Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Также оно упомянуло о сопровождении истребителями иностранных государств на отдельных этапах маршрут.