11 июня 2024

Президент Аргентины резко изменил свою позицию по конференции Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллей передумал и решил приехать на конференцию по Украине в Швейцарию
Миллей передумал и решил приехать на конференцию по Украине в Швейцарию Фото:

Президент Аргентины Хавьер Милей изменил свои планы и принял решение посетить конференцию по Украине в Швейцарии, как сообщает издание Clarin.

«Президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к Милею с просьбой посетить церемонию открытия конференции», — утверждает Clarin. Вместе с Милеем в Швейцарию отправится и министр обороны Аргентины Луис Петри. При этом ранее Милей отказывался ехать на конференцию по Украине.

Ранее подтверждалось участие Милея в саммите G7 в Италии, но его визит в Европу должен был быть сокращен, согласно предыдущим сообщениям аргентинских СМИ. В ноябре прошлого года Милей предложил Зеленскому организовать конференцию в Аргентине для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. В апреле текущего года аргентинский лидер также выразил намерение посетить Украину, однако конкретных планов на этот счет пока не было озвучено.

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Президент Аргентины Хавьер Милей изменил свои планы и принял решение посетить конференцию по Украине в Швейцарии, как сообщает издание Clarin. «Президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к Милею с просьбой посетить церемонию открытия конференции», — утверждает Clarin. Вместе с Милеем в Швейцарию отправится и министр обороны Аргентины Луис Петри. При этом ранее Милей отказывался ехать на конференцию по Украине. Ранее подтверждалось участие Милея в саммите G7 в Италии, но его визит в Европу должен был быть сокращен, согласно предыдущим сообщениям аргентинских СМИ. В ноябре прошлого года Милей предложил Зеленскому организовать конференцию в Аргентине для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. В апреле текущего года аргентинский лидер также выразил намерение посетить Украину, однако конкретных планов на этот счет пока не было озвучено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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