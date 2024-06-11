Президент Аргентины резко изменил свою позицию по конференции Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей изменил свои планы и принял решение посетить конференцию по Украине в Швейцарии, как сообщает издание Clarin.
«Президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к Милею с просьбой посетить церемонию открытия конференции», — утверждает Clarin. Вместе с Милеем в Швейцарию отправится и министр обороны Аргентины Луис Петри. При этом ранее Милей отказывался ехать на конференцию по Украине.
Ранее подтверждалось участие Милея в саммите G7 в Италии, но его визит в Европу должен был быть сокращен, согласно предыдущим сообщениям аргентинских СМИ. В ноябре прошлого года Милей предложил Зеленскому организовать конференцию в Аргентине для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. В апреле текущего года аргентинский лидер также выразил намерение посетить Украину, однако конкретных планов на этот счет пока не было озвучено.
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