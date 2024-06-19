Пашинян и Эрдоган заявили о намерении полностью урегулировать отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились наладить дипломатические отношения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
«18 июня [Пашинян] провел телефонный разговор с [Эрдоганом]. Стороны подчеркнули свою политическую волю относительно полного урегулирования отношений Армении и Турции без каких-либо предварительных условий», — передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря.
Во время телефонного разговора лидеры двух государств отметили важность переговоров между специальными представителями двух стран. Они подтвердили существующие договоренности между Арменией и Турцией.
Известно, что граница между государствами закрыта из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Первая встреча представителей Турции и Армении прошла в Москве 14 января.
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