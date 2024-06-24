Украинские tg-каналы публикуют кадры запуска ATACMS по Севастополю. Видео

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В публиках Украины были опубликованы видео предположительного запуска ракет ATACMS
В публиках Украины были опубликованы видео предположительного запуска ракет ATACMS Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Telegram-каналы Украины опубликовали видео предположительного запуска оперативно-тактических ракет ATACMS по территории Севастополя. Запуск прошел 23 июня. 

На кадрах видео в telegram-канале «Страна.UA» видно, как в воздух было запущено несколько ракет ATACMS американского производства, которые США поставили Киеву. В результате недавней атаки этим оружием по территории Севастополя погибло четыре человека, еще 144 получили ранения. 

В Минобороны РФ подчеркнули, что ответственность за эти удары лежит на Штатах. Страна вводит свои спутниковые координаты в оружие, которое поставляет Украине, пишет 360.ru

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Telegram-каналы Украины опубликовали видео предположительного запуска оперативно-тактических ракет ATACMS по территории Севастополя. Запуск прошел 23 июня.  На кадрах видео в telegram-канале «Страна.UA» видно, как в воздух было запущено несколько ракет ATACMS американского производства, которые США поставили Киеву. В результате недавней атаки этим оружием по территории Севастополя погибло четыре человека, еще 144 получили ранения.  В Минобороны РФ подчеркнули, что ответственность за эти удары лежит на Штатах. Страна вводит свои спутниковые координаты в оружие, которое поставляет Украине, пишет 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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