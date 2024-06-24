Telegram-каналы Украины опубликовали видео предположительного запуска оперативно-тактических ракет ATACMS по территории Севастополя. Запуск прошел 23 июня.
На кадрах видео в telegram-канале «Страна.UA» видно, как в воздух было запущено несколько ракет ATACMS американского производства, которые США поставили Киеву. В результате недавней атаки этим оружием по территории Севастополя погибло четыре человека, еще 144 получили ранения.
В Минобороны РФ подчеркнули, что ответственность за эти удары лежит на Штатах. Страна вводит свои спутниковые координаты в оружие, которое поставляет Украине, пишет 360.ru.
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