В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога

Сигнал прозвучал в нескольких областях одновременно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине в семи областях прозвучала воздушная тревога. Об этом заявили официальные источники оповещения населения.
«Режим предупреждения об угрозе со стороны воздуха введен в семи регионах Украины», — передают источники. об этом пишет ТАСС. Речь идет о Полтавской, Сумской и Одесской областях. Часом ранее сигнал звучал в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.