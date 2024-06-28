28 июня 2024

В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Сигнал прозвучал в нескольких областях одновременно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в семи областях прозвучала воздушная тревога. Об этом заявили официальные источники оповещения населения.

«Режим предупреждения об угрозе со стороны воздуха введен в семи регионах Украины», — передают источники. об этом пишет ТАСС. Речь идет о Полтавской, Сумской и Одесской областях. Часом ранее сигнал звучал в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине в семи областях прозвучала воздушная тревога. Об этом заявили официальные источники оповещения населения. «Режим предупреждения об угрозе со стороны воздуха введен в семи регионах Украины», — передают источники. об этом пишет ТАСС. Речь идет о Полтавской, Сумской и Одесской областях. Часом ранее сигнал звучал в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...