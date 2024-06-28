В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога

29 июня 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Сигнал прозвучал в нескольких областях одновременно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в семи областях прозвучала воздушная тревога. Об этом заявили официальные источники оповещения населения. «Режим предупреждения об угрозе со стороны воздуха введен в семи регионах Украины», — передают источники. об этом пишет ТАСС. Речь идет о Полтавской, Сумской и Одесской областях. Часом ранее сигнал звучал в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в семи областях прозвучала воздушная тревога. Об этом заявили официальные источники оповещения населения. «Режим предупреждения об угрозе со стороны воздуха введен в семи регионах Украины», — передают источники. об этом пишет ТАСС. Речь идет о Полтавской, Сумской и Одесской областях. Часом ранее сигнал звучал в Винницкой, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях.