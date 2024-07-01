МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования «Погоня»

02 июля 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Прокопьев обвиняется в вербовке боевиков на территории Чехии, Польши и Украины Фото: Илья Московец © URA.RU МВД России объявило в розыск Вадима Прокопьева, одного из лидеров белорусского экстремистского формирования «Погоня». Об этом говорится в базе данных розыска. «Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска МВД РФ. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, в базе не уточняется. Прокопьев обвиняется в вербовке, обучении и координации действий боевиков с использованием ресурсов иностранных инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. В базе МВД также находится информация о розыске другого организатора «Погони» — Валерия Сахащика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск Вадима Прокопьева, одного из лидеров белорусского экстремистского формирования «Погоня». Об этом говорится в базе данных розыска. «Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска МВД РФ. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, в базе не уточняется. Прокопьев обвиняется в вербовке, обучении и координации действий боевиков с использованием ресурсов иностранных инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. В базе МВД также находится информация о розыске другого организатора «Погони» — Валерия Сахащика.