01 июля 2024

МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования «Погоня»

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Прокопьев обвиняется в вербовке боевиков на территории Чехии, Польши и Украины Фото:

МВД России объявило в розыск Вадима Прокопьева, одного из лидеров белорусского экстремистского формирования «Погоня». Об этом говорится в базе данных розыска.

«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска МВД РФ. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, в базе не уточняется. Прокопьев обвиняется в вербовке, обучении и координации действий боевиков с использованием ресурсов иностранных инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. В базе МВД также находится информация о розыске другого организатора «Погони» — Валерия Сахащика.

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МВД России объявило в розыск Вадима Прокопьева, одного из лидеров белорусского экстремистского формирования «Погоня». Об этом говорится в базе данных розыска. «Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска МВД РФ. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, в базе не уточняется. Прокопьев обвиняется в вербовке, обучении и координации действий боевиков с использованием ресурсов иностранных инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. В базе МВД также находится информация о розыске другого организатора «Погони» — Валерия Сахащика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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