МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования «Погоня»

МВД России объявило в розыск Вадима Прокопьева, одного из лидеров белорусского экстремистского формирования «Погоня». Об этом говорится в базе данных розыска.
«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска МВД РФ. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, в базе не уточняется. Прокопьев обвиняется в вербовке, обучении и координации действий боевиков с использованием ресурсов иностранных инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. В базе МВД также находится информация о розыске другого организатора «Погони» — Валерия Сахащика.
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