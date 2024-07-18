Вузам хотят поставить жесткое условие по обучению строителей

Строительным вузам предложили отказаться от иностранного софта

18 июля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Российским вузам выдвинут ультиматум отказаться от иностранного софта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Профильная ассоциация предложила вузам отказаться от иностранного софта при обучении строителей. Об этом пишет РБК. «Российским вузам и колледжам предлагают запретить использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности», — ссылается РБК на письмо, отправленное от ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования». Письмо было отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою. В ассоциации также считают, студенты должны обучаться только на отечественных решениях, чтобы после обучения уметь работать с ними при трудоустройстве. Большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов. Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась недостоверная информация и россиян начали пугать запретом использования иностранных IT-технологий. Однако новость опровергли, ведь новые санкции никак не повлияют на обычных пользователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профильная ассоциация предложила вузам отказаться от иностранного софта при обучении строителей. Об этом пишет РБК. «Российским вузам и колледжам предлагают запретить использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности», — ссылается РБК на письмо, отправленное от ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования». Письмо было отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою. В ассоциации также считают, студенты должны обучаться только на отечественных решениях, чтобы после обучения уметь работать с ними при трудоустройстве. Большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов. Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась недостоверная информация и россиян начали пугать запретом использования иностранных IT-технологий. Однако новость опровергли, ведь новые санкции никак не повлияют на обычных пользователей.