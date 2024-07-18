Вузам хотят поставить жесткое условие по обучению строителей

Строительным вузам предложили отказаться от иностранного софта
© Служба новостей «URA.RU»
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Российским вузам выдвинут ультиматум отказаться от иностранного софта Фото:

Профильная ассоциация предложила вузам отказаться от иностранного софта при обучении строителей. Об этом пишет РБК.

«Российским вузам и колледжам предлагают запретить использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности», — ссылается РБК на письмо, отправленное от ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования». Письмо было отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою.

В ассоциации также считают, студенты должны обучаться только на отечественных решениях, чтобы после обучения уметь работать с ними при трудоустройстве. Большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась недостоверная информация и россиян начали пугать запретом использования иностранных IT-технологий. Однако новость опровергли, ведь новые санкции никак не повлияют на обычных пользователей.

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Профильная ассоциация предложила вузам отказаться от иностранного софта при обучении строителей. Об этом пишет РБК. «Российским вузам и колледжам предлагают запретить использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности», — ссылается РБК на письмо, отправленное от ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования». Письмо было отправлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою. В ассоциации также считают, студенты должны обучаться только на отечественных решениях, чтобы после обучения уметь работать с ними при трудоустройстве. Большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов. Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась недостоверная информация и россиян начали пугать запретом использования иностранных IT-технологий. Однако новость опровергли, ведь новые санкции никак не повлияют на обычных пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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