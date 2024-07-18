Захарова назвала Зеленского нелюдем

Захарова: что делать России, точно решать не Зеленскому
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Захарова советует игнорировать высказывания Зеленского о России Фото:

Глава Украины Владимиры Зеленский — нелюдь, который не может указывать России, что ей делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского, что Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине в ноябре.

«Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу. Точно решать будет не Зеленский, там более что-то диктовать России», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

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Глава Украины Владимиры Зеленский — нелюдь, который не может указывать России, что ей делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Зеленского, что Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине в ноябре. «Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу. Точно решать будет не Зеленский, там более что-то диктовать России», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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