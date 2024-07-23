Автодилеры предупредили о падении авторынка в России

23 июля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Автомобильный рынок в РФ может ждать спад на продажи из-за ухудшения экономической ситуации в стране, передает РОАД Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рынок автомобилей в России в 2024 году ожидает падение. По словам дилеров, на данный момент уровень спроса сохраняется только за счет негативных ожиданий из-за подорожания машин после повышения утильсбора и возможного повышения ставки Банком России. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Пока мы сохраняем свой прогноз, но чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза в связи с возможным повышением ключевой ставки Центробанком и дополнительными изменениями экономической ситуации», — передает « Газета.Ru» информацию из пресс-службы РОАД. Несмотря на период отпусков, продажи автомобилей показывают рост, что может быть связано с желанием потребителей приобрести автомобили до ухудшения экономической ситуации. РОАД предлагает два сценария: при оптимистичном развитии событий ожидается продажа 1,65 млн новых машин, при пессимистичном — 1,3 млн. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) же дает еще более скептические цифры, предполагая, что при оптимистичном сценарии будет реализовано 1,12 млн новых автомобилей, при базовом — 1,1 млн, и при пессимистичном — чуть более одного миллиона. Ранее МТС Банк и ВТБ перед заседанием ЦБ повысят ставку на кредиты на 18% и 19% годовых соответственно. Так, по информации от представителей ВТБ, банк повысит ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: на 0,5 процентного пункта по вкладам и на один процентный пункт по накопительному счету. МТС Банк следует за ВТБ, увеличивая ставки по вкладам на 1,8 процентного пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рынок автомобилей в России в 2024 году ожидает падение. По словам дилеров, на данный момент уровень спроса сохраняется только за счет негативных ожиданий из-за подорожания машин после повышения утильсбора и возможного повышения ставки Банком России. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Пока мы сохраняем свой прогноз, но чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза в связи с возможным повышением ключевой ставки Центробанком и дополнительными изменениями экономической ситуации», — передает «Газета.Ru» информацию из пресс-службы РОАД. Несмотря на период отпусков, продажи автомобилей показывают рост, что может быть связано с желанием потребителей приобрести автомобили до ухудшения экономической ситуации. РОАД предлагает два сценария: при оптимистичном развитии событий ожидается продажа 1,65 млн новых машин, при пессимистичном — 1,3 млн. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) же дает еще более скептические цифры, предполагая, что при оптимистичном сценарии будет реализовано 1,12 млн новых автомобилей, при базовом — 1,1 млн, и при пессимистичном — чуть более одного миллиона. Ранее МТС Банк и ВТБ перед заседанием ЦБ повысят ставку на кредиты на 18% и 19% годовых соответственно. Так, по информации от представителей ВТБ, банк повысит ставки по своим сберегательным продуктам в рублях: на 0,5 процентного пункта по вкладам и на один процентный пункт по накопительному счету. МТС Банк следует за ВТБ, увеличивая ставки по вкладам на 1,8 процентного пункта.