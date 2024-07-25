Аналитики раскрыли рейтинги врио губернаторов, избирающихся в сентябре

Узнаваемость врио губернаторов, избирающихся в сентябре, колеблется от 54 до 88%

25 июля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Врио губернаторов демонстрируют высокую узнаваемость в преддверии выборов-2024 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты посчитали рейтинги врио губернаторов, которым предстоит избраться в сентябре 2024 года. Цифры по узнаваемости и электоральной поддержке озвучили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Самые высокие показатели продемонстрировал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, назначенный президентом Путиным в октябре 2023 года. Его известность в регионе, согласно данным ВЦИОМ, составила 88%. Намерение проголосовать за него озвучили 82% избирателей от этого числа. «У Филимонов одна из самых ярких кампаний. Его кампания удовлетворяет запрос на интерактивность, на эмпатию, на взаимодействие с людьми. Он и на байке гоняет, и чиновников разносит. К тому же Филимонов предложил новую стратегию региона: Вологодская область как центр российского консерватизма и патриотизма. Этот идеологический заход — очень серьезная новинка этой избирательной кампании», — комментирует успех Филимонова президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Хороший результат показывает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Его известность, по информации Института социального маркетинга, составляет 71%. Проголосовать за Смирнова намерены 83% знающих о нем избирателей. Высокие показатели демонстрирует и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Проголосовать за него могут порядка 83% опрошенных. Кроме того, 47% респондентов заявили, что Демешин произвел на них положительное впечатление. Политолог Евгений Минченко, при этом, посоветовал губернатору разнообразить кампанию и не делать упор на одно лишь силовое прошлое. «У Демешина слишком однобокий образ получается, с акцентом на его силовое прошлое, можно было бы показать другие грани», — считает эксперт. Следом за Смирновым по уровню потенциальной поддержки избирателей идет врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Допускают голосование за него 73% избирателей, опрошенных ФОМ. 46% респондентов заявили, что он производит на них положительное впечатление. «Человек сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Федорищев возглавил комиссию Госсовета по промышленности и постоянно встречается с промышленниками и предпринимателями. Это очень важно для Самарской области. Чтобы обеспечить стабильную работу, он пытается избежать внутриэлитного конфликта. В связи с этим он сделал мудрый ход — предложил бывшему губернатору Дмитрию Азарову пост сенатора», — делится политтехнолог Мария Сергеева. Высокую узнаваемость демонстрирует врио губернатора республики Алтай Андрей Турчак. По данным ВЦИОМ, его знают 66% избирателей. Поддержать его готовы 64% респондентов. «Алтай — очень тяжелая республика, очень сложная и протестная. В то же время — это республика, куда должны потечь миллиарды инвестиций. Только федеральный тяжеловес мог бы потянуть такую историю. Турчак признает проблемы, предлагает варианты их решений, но не обещает золотых гор», — утверждает политтехнолог Сергеева. Порядка 65% избирателей знают о деятельности врио Калининградской области Алексее Беспрозванных — 65% Проголосовать за него намерены 69% из опрошенных. Эксперт Мария Сергеева убеждена, что Беспрозванных — человек с большими связями в федеральном центре, что даст ему возможность «потянуть» непростой регион, окруженный враждебно настроенными соседями. Самая низкая узнаваемость зафиксирована у врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка. Его известность составляет 54%, а проголосовать намерены 76% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты посчитали рейтинги врио губернаторов, которым предстоит избраться в сентябре 2024 года. Цифры по узнаваемости и электоральной поддержке озвучили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Самые высокие показатели продемонстрировал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, назначенный президентом Путиным в октябре 2023 года. Его известность в регионе, согласно данным ВЦИОМ, составила 88%. Намерение проголосовать за него озвучили 82% избирателей от этого числа. «У Филимонов одна из самых ярких кампаний. Его кампания удовлетворяет запрос на интерактивность, на эмпатию, на взаимодействие с людьми. Он и на байке гоняет, и чиновников разносит. К тому же Филимонов предложил новую стратегию региона: Вологодская область как центр российского консерватизма и патриотизма. Этот идеологический заход — очень серьезная новинка этой избирательной кампании», — комментирует успех Филимонова президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Хороший результат показывает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Его известность, по информации Института социального маркетинга, составляет 71%. Проголосовать за Смирнова намерены 83% знающих о нем избирателей. Высокие показатели демонстрирует и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Проголосовать за него могут порядка 83% опрошенных. Кроме того, 47% респондентов заявили, что Демешин произвел на них положительное впечатление. Политолог Евгений Минченко, при этом, посоветовал губернатору разнообразить кампанию и не делать упор на одно лишь силовое прошлое. «У Демешина слишком однобокий образ получается, с акцентом на его силовое прошлое, можно было бы показать другие грани», — считает эксперт. Следом за Смирновым по уровню потенциальной поддержки избирателей идет врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Допускают голосование за него 73% избирателей, опрошенных ФОМ. 46% респондентов заявили, что он производит на них положительное впечатление. «Человек сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Федорищев возглавил комиссию Госсовета по промышленности и постоянно встречается с промышленниками и предпринимателями. Это очень важно для Самарской области. Чтобы обеспечить стабильную работу, он пытается избежать внутриэлитного конфликта. В связи с этим он сделал мудрый ход — предложил бывшему губернатору Дмитрию Азарову пост сенатора», — делится политтехнолог Мария Сергеева. Высокую узнаваемость демонстрирует врио губернатора республики Алтай Андрей Турчак. По данным ВЦИОМ, его знают 66% избирателей. Поддержать его готовы 64% респондентов. «Алтай — очень тяжелая республика, очень сложная и протестная. В то же время — это республика, куда должны потечь миллиарды инвестиций. Только федеральный тяжеловес мог бы потянуть такую историю. Турчак признает проблемы, предлагает варианты их решений, но не обещает золотых гор», — утверждает политтехнолог Сергеева. Порядка 65% избирателей знают о деятельности врио Калининградской области Алексее Беспрозванных — 65% Проголосовать за него намерены 69% из опрошенных. Эксперт Мария Сергеева убеждена, что Беспрозванных — человек с большими связями в федеральном центре, что даст ему возможность «потянуть» непростой регион, окруженный враждебно настроенными соседями. Самая низкая узнаваемость зафиксирована у врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка. Его известность составляет 54%, а проголосовать намерены 76% избирателей.