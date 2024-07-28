В мире Европа Володин: открытие Олимпиады во Франции войдет в историю 28 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 + Володин назвал правильным решением отказ РФ транслировать Олимпиаду Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Церемония открытия Олимпийских игр в Париже войдет в историю как позор Франции. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет «Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже», — написал Володин у себя в telegram-канале. Также председатель Госдумы заявил, что кадры церемонии, распространившиеся в интернете говорят о полной деградации европейского общества. Он подчеркнул, что все те вещи, которые Россия не приемлет, во Франции были показаны как символы эпохи. «Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Церемония открытия Олимпийских игр в Париже войдет в историю как позор Франции. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже», — написал Володин у себя в telegram-канале. Также председатель Госдумы заявил, что кадры церемонии, распространившиеся в интернете говорят о полной деградации европейского общества. Он подчеркнул, что все те вещи, которые Россия не приемлет, во Франции были показаны как символы эпохи. «Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», — подытожил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям