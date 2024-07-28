Володин: открытие Олимпиады во Франции войдет в историю

«Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже», — написал Володин у себя в telegram-канале.
Также председатель Госдумы заявил, что кадры церемонии, распространившиеся в интернете говорят о полной деградации европейского общества. Он подчеркнул, что все те вещи, которые Россия не приемлет, во Франции были показаны как символы эпохи. «Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», — подытожил он.
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже войдет в историю как позор Франции. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже», — написал Володин у себя в telegram-канале. Также председатель Госдумы заявил, что кадры церемонии, распространившиеся в интернете говорят о полной деградации европейского общества. Он подчеркнул, что все те вещи, которые Россия не приемлет, во Франции были показаны как символы эпохи. «Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия», — подытожил он.