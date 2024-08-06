Казахстанская триатлонистка рассказала о лечении после заплыва в Сене

Триатлонистка Шабалина после заплыва в Сене пила антимикробный препарат

06 августа 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Шабалина после приема антимикробного препарата стала чувствовать себя лучше Фото: TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС новость из сюжета Олимпиада-2024 Триатлонистка Казахстана Екатерина Шабалина, которая принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщила, что после заплыва в Сене ей пришлось принимать курс антимикробного препарата для улучшения самочувствия. К такому методу она уде прибегала после Кубка мира в Гонконге. «Я сталкивалась уже с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где я и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией. После многочисленных жалоб World Triathlon все-таки решил тогда сделать экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. <…> А мне пришлось, начиная с того дня, принимать антимикробный препарат и убивать патогенную флору», — заявила Шабалина. Ее слова передает РИА Новости. Триатлонистка добавила, что вода в Сене была «далеко не чистая». По ее словам, спортсмены из других стран, выступающие вместе с ней, был схожи во мнения насчет качества воды в реке. Кроме того, Екатерина Шабалина рассказала, что курс антимикробного препарата, принимаемый после соревнований в Гонконге, мог не способствовать выработке антител для дальнейшей борьбы с микробами в Сене. Она также упомянула, что ее состояние здоровья ухудшилось после возвращения домой в Астану, где она столкнулась с рвотой, температурой и ознобом. После начала приема антимикробных препаратов самочувствие спортсменки значительно улучшилось, она почувствовала облегчение как в физическом, так и в моральном плане. Ранее три спортсмена, участвующих в олимпийской эстафете по триатлону, также столкнулись с кишечной инфекцией после заплыва в Сене. Это привело к их выбытию из соревнований. Так, Национальные олимпийские комитеты (НОК) Бельгии и Швейцарии официально сообщили о снятии своих спортсменов, Клэр Мишель, Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, с соревнований. Все трое спортсменов предположительно были госпитализированы, причиной их недомогания стала кишечная инфекция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Триатлонистка Казахстана Екатерина Шабалина, которая принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщила, что после заплыва в Сене ей пришлось принимать курс антимикробного препарата для улучшения самочувствия. К такому методу она уде прибегала после Кубка мира в Гонконге. «Я сталкивалась уже с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где я и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией. После многочисленных жалоб World Triathlon все-таки решил тогда сделать экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. <…> А мне пришлось, начиная с того дня, принимать антимикробный препарат и убивать патогенную флору», — заявила Шабалина. Ее слова передает РИА Новости. Триатлонистка добавила, что вода в Сене была «далеко не чистая». По ее словам, спортсмены из других стран, выступающие вместе с ней, был схожи во мнения насчет качества воды в реке. Кроме того, Екатерина Шабалина рассказала, что курс антимикробного препарата, принимаемый после соревнований в Гонконге, мог не способствовать выработке антител для дальнейшей борьбы с микробами в Сене. Она также упомянула, что ее состояние здоровья ухудшилось после возвращения домой в Астану, где она столкнулась с рвотой, температурой и ознобом. После начала приема антимикробных препаратов самочувствие спортсменки значительно улучшилось, она почувствовала облегчение как в физическом, так и в моральном плане. Ранее три спортсмена, участвующих в олимпийской эстафете по триатлону, также столкнулись с кишечной инфекцией после заплыва в Сене. Это привело к их выбытию из соревнований. Так, Национальные олимпийские комитеты (НОК) Бельгии и Швейцарии официально сообщили о снятии своих спортсменов, Клэр Мишель, Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, с соревнований. Все трое спортсменов предположительно были госпитализированы, причиной их недомогания стала кишечная инфекция.