Триатлонисты снялись с участия в олимпиаде из-за кишечной инфекции

05 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Спортсмены выбыли из соревнований из-за кишечной инфекции Фото: Владимир Андреев @ URA.RU Три участника олимпийской эстафеты по триатлону выбыли из соревнований из-за кишечной инфекции, предположительно возникшей после заплыва в Сене. Об этом сообщили пресс-службы НОК Бельгии и Швейцарии. «К сожалению, вынуждены объявить, что „бельгийские молоты“ не выйдут на старт смешанной эстафеты на завтрашних Олимпийских играх в Париже. Решение было принято после консультаций со спортсменами и окружением. Клэр Мишель, участница эстафеты, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований», — говорится на официальном сайте пресс-службы НОК Бельгии. С соревнований также снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, сообщил НОК страны. Предположительно, они и бельгийская спортсменка Клэр Мишель попали в больницу после заплыва по реке Сене. Вероятная причина заболевания — кишечная инфекция. Плохое самочувствие настигло триатлонистов через несколько дней после заплыва. Как сообщил De Standaard, у Клэр Мишель обнаружилась кишечная палочка. Мнения на счет причины заболевания разнятся. Распространенно мнение, что инцидент произошел из-за загрязненной воды. Однако главный врач сборной Швейцарии Ханспетер Бетшарт сомневается, что причина именно в этом. «Опрос моих коллег из других стран пока не выявил большого числа желудочно-кишечных заболеваний среди спортсменов, участвовавших в заплывах в среду», — цитирует CNN. Организаторы олимпиады также сообщают об «очень хорошем» уровне качества воды в реке Сене. Однако днями ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировочные заплывы для спортсменов и перенесены соревнования по плаванию на открытой воде. Сами триатлонисты сообщали о неприемлемых условиях участия в олимпиаде в Париже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три участника олимпийской эстафеты по триатлону выбыли из соревнований из-за кишечной инфекции, предположительно возникшей после заплыва в Сене. Об этом сообщили пресс-службы НОК Бельгии и Швейцарии. «К сожалению, вынуждены объявить, что „бельгийские молоты“ не выйдут на старт смешанной эстафеты на завтрашних Олимпийских играх в Париже. Решение было принято после консультаций со спортсменами и окружением. Клэр Мишель, участница эстафеты, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований», — говорится на официальном сайте пресс-службы НОК Бельгии. С соревнований также снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, сообщил НОК страны. Предположительно, они и бельгийская спортсменка Клэр Мишель попали в больницу после заплыва по реке Сене. Вероятная причина заболевания — кишечная инфекция. Плохое самочувствие настигло триатлонистов через несколько дней после заплыва. Как сообщил De Standaard, у Клэр Мишель обнаружилась кишечная палочка. Мнения на счет причины заболевания разнятся. Распространенно мнение, что инцидент произошел из-за загрязненной воды. Однако главный врач сборной Швейцарии Ханспетер Бетшарт сомневается, что причина именно в этом. «Опрос моих коллег из других стран пока не выявил большого числа желудочно-кишечных заболеваний среди спортсменов, участвовавших в заплывах в среду», — цитирует CNN. Организаторы олимпиады также сообщают об «очень хорошем» уровне качества воды в реке Сене. Однако днями ранее из-за плохого качества воды в Сене были отменены тренировочные заплывы для спортсменов и перенесены соревнования по плаванию на открытой воде. Сами триатлонисты сообщали о неприемлемых условиях участия в олимпиаде в Париже.