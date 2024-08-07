Россия и Индонезия проведут первые военные учения в ноябре

Впервые за 79 лет пройдут учения военно-морских сил России и Индонезии в Восточной Яве. Об этом сообщил командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата. Он отметил, что первое обучение состоится уже в ноябре.
«ВМС Индонезии и ВМС России проведут совместные учения «Орруда-2024. Планируется, что первые двусторонние учения пройдут 4—8 ноября в Сурабае, Восточная Ява», — сообщает портал
Хендрату также отметил, что первые занятия пройдут в районе Яванского моря, где будет задействовано по три корабля с каждой стороны. Он заявил, что учебные материалы еще в разработке и предстоит согласование их перевода на русский язык.
Ранее президент Индонезии заявил, что считает Россию большим другом и хотел бы продолжить развивать отношения. В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что планирует продолжать развивать внешние торгово-экономические отношения и расширять их в том числе с Египтом и ОАЭ.
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