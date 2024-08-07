Россия и Индонезия проведут первые военные учения в ноябре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford. stock, флот, сша, авианосец, Джеральд Р Форд
Впервые со дня независимости пройдут учения ВМС Индонезии и России Фото:

Впервые за 79 лет пройдут учения военно-морских сил России и Индонезии в Восточной Яве. Об этом сообщил командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата. Он отметил, что первое обучение состоится уже в ноябре.

«ВМС Индонезии и ВМС России проведут совместные учения «Орруда-2024. Планируется, что первые двусторонние учения пройдут 4—8 ноября в Сурабае, Восточная Ява», — сообщает портал Indonesiadefense со ссылкой на Хендрату.

Хендрату также отметил, что первые занятия пройдут в районе Яванского моря, где будет задействовано по три корабля с каждой стороны. Он заявил, что учебные материалы еще в разработке и предстоит согласование их перевода на русский язык.

Ранее президент Индонезии заявил, что считает Россию большим другом и хотел бы продолжить развивать отношения. В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что планирует продолжать развивать внешние торгово-экономические отношения и расширять их в том числе с Египтом и ОАЭ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Впервые за 79 лет пройдут учения военно-морских сил России и Индонезии в Восточной Яве. Об этом сообщил командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата. Он отметил, что первое обучение состоится уже в ноябре. «ВМС Индонезии и ВМС России проведут совместные учения «Орруда-2024. Планируется, что первые двусторонние учения пройдут 4—8 ноября в Сурабае, Восточная Ява», — сообщает портал Indonesiadefense со ссылкой на Хендрату. Хендрату также отметил, что первые занятия пройдут в районе Яванского моря, где будет задействовано по три корабля с каждой стороны. Он заявил, что учебные материалы еще в разработке и предстоит согласование их перевода на русский язык. Ранее президент Индонезии заявил, что считает Россию большим другом и хотел бы продолжить развивать отношения. В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что планирует продолжать развивать внешние торгово-экономические отношения и расширять их в том числе с Египтом и ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...