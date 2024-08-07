Руководитель IT-компании «Мастертел» найден мертвым у себя в квартире

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Виталий Езопов обвинил топ-менеджмент компании в подготовке к рейдерскому захвату Фото:

Руководитель IT-компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Генеральный директор холдинга „Мастертел“ обнаружил мертвым у себя в квартире. Незадолго до смерти мужчина обвинил топ-менеджмент компании в подготовке рейдерского захвата», — пишут в Baza.

По предварительным данным, 6 июля коллеги и родные потеряли Езопова, когда он не вышел на работу. Далее оперативники попали в квартиру Виталия и нашли труп с куполом для вдыхания газа. Уточняется, что руководитель IT-компании умер от асфиксии.

В конце июня Виталий обвинил своего партнера Михаила Белова в рейдерском захвате IT-компании «Мастертел». По словам Езопова, партнер захватил его долю в нескольких компаниях.

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Руководитель IT-компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Генеральный директор холдинга „Мастертел“ обнаружил мертвым у себя в квартире. Незадолго до смерти мужчина обвинил топ-менеджмент компании в подготовке рейдерского захвата», — пишут в Baza. По предварительным данным, 6 июля коллеги и родные потеряли Езопова, когда он не вышел на работу. Далее оперативники попали в квартиру Виталия и нашли труп с куполом для вдыхания газа. Уточняется, что руководитель IT-компании умер от асфиксии. В конце июня Виталий обвинил своего партнера Михаила Белова в рейдерском захвате IT-компании «Мастертел». По словам Езопова, партнер захватил его долю в нескольких компаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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