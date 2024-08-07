Происшествия Руководитель IT-компании «Мастертел» найден мертвым у себя в квартире 07 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Виталий Езопов обвинил топ-менеджмент компании в подготовке к рейдерскому захвату Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель IT-компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Генеральный директор холдинга „Мастертел“ обнаружил мертвым у себя в квартире. Незадолго до смерти мужчина обвинил топ-менеджмент компании в подготовке рейдерского захвата», — пишут в Baza. По предварительным данным, 6 июля коллеги и родные потеряли Езопова, когда он не вышел на работу. Далее оперативники попали в квартиру Виталия и нашли труп с куполом для вдыхания газа. Уточняется, что руководитель IT-компании умер от асфиксии. В конце июня Виталий обвинил своего партнера Михаила Белова в рейдерском захвате IT-компании «Мастертел». По словам Езопова, партнер захватил его долю в нескольких компаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Руководитель IT-компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Генеральный директор холдинга „Мастертел“ обнаружил мертвым у себя в квартире. Незадолго до смерти мужчина обвинил топ-менеджмент компании в подготовке рейдерского захвата», — пишут в Baza. По предварительным данным, 6 июля коллеги и родные потеряли Езопова, когда он не вышел на работу. Далее оперативники попали в квартиру Виталия и нашли труп с куполом для вдыхания газа. Уточняется, что руководитель IT-компании умер от асфиксии. В конце июня Виталий обвинил своего партнера Михаила Белова в рейдерском захвате IT-компании «Мастертел». По словам Езопова, партнер захватил его долю в нескольких компаниях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям