Руководитель IT-компании «Мастертел» найден мертвым у себя в квартире

Руководитель IT-компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым у себя в квартире. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Генеральный директор холдинга „Мастертел“ обнаружил мертвым у себя в квартире. Незадолго до смерти мужчина обвинил топ-менеджмент компании в подготовке рейдерского захвата», — пишут в Baza.
По предварительным данным, 6 июля коллеги и родные потеряли Езопова, когда он не вышел на работу. Далее оперативники попали в квартиру Виталия и нашли труп с куполом для вдыхания газа. Уточняется, что руководитель IT-компании умер от асфиксии.
В конце июня Виталий обвинил своего партнера Михаила Белова в рейдерском захвате IT-компании «Мастертел». По словам Езопова, партнер захватил его долю в нескольких компаниях.
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