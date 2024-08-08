Власти Курской области назвали число погибших при атаках ВСУ

Четыре человека погибли в Курской области в результате атак украинских военных
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
При атаках ВСУ на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.
«Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы области. При этом сейчас ВСУ не придвигаются вглубь региона, а, наоборот, отступают, заявил Белостоцкий.
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