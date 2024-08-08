Власти Курской области назвали число погибших при атаках ВСУ

Четыре человека погибли при атаках ВСУ на Курскую область
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Четыре человека погибли в Курской области в результате атак украинских военных Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

При атаках ВСУ на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы области. При этом сейчас ВСУ не придвигаются вглубь региона, а, наоборот, отступают, заявил Белостоцкий.

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При атаках ВСУ на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы области. При этом сейчас ВСУ не придвигаются вглубь региона, а, наоборот, отступают, заявил Белостоцкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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