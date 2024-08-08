Власти Курской области назвали число погибших при атаках ВСУ

Четыре человека погибли при атаках ВСУ на Курскую область

08 августа 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Четыре человека погибли в Курской области в результате атак украинских военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ При атаках ВСУ на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы области. При этом сейчас ВСУ не придвигаются вглубь региона, а, наоборот, отступают, заявил Белостоцкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаках ВСУ на Курскую область погибли четыре человека. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы области. При этом сейчас ВСУ не придвигаются вглубь региона, а, наоборот, отступают, заявил Белостоцкий.