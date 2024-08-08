08 августа 2024

На Олимпиаде в Париже исполнили балет «Лебединое озеро». Видео

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Балет был исполнен в перерыве между баскетбольными матчами Фото:
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Олимпиада-2024

В перерыве между баскетбольным матчем в рамках Олимпиады-2024 в Париже артисты исполнили балет русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кадрами поделился корреспондент «Чемпионата».

«Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», — написал спортивный журналист и опубликовал видео в telegram-канале.

Российские телеканалы впервые за 40 лет решили не транслировать Олимпийские игры в эфире. Решение обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна.

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В перерыве между баскетбольным матчем в рамках Олимпиады-2024 в Париже артисты исполнили балет русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кадрами поделился корреспондент «Чемпионата». «Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», — написал спортивный журналист и опубликовал видео в telegram-канале. Российские телеканалы впервые за 40 лет решили не транслировать Олимпийские игры в эфире. Решение обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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