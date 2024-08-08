На Олимпиаде в Париже исполнили балет «Лебединое озеро». Видео

09 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Балет был исполнен в перерыве между баскетбольными матчами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 В перерыве между баскетбольным матчем в рамках Олимпиады-2024 в Париже артисты исполнили балет русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кадрами поделился корреспондент «Чемпионата». «Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», — написал спортивный журналист и опубликовал видео в telegram-канале. Российские телеканалы впервые за 40 лет решили не транслировать Олимпийские игры в эфире. Решение обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В перерыве между баскетбольным матчем в рамках Олимпиады-2024 в Париже артисты исполнили балет русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кадрами поделился корреспондент «Чемпионата». «Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», — написал спортивный журналист и опубликовал видео в telegram-канале. Российские телеканалы впервые за 40 лет решили не транслировать Олимпийские игры в эфире. Решение обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна.