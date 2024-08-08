Балет был исполнен в перерыве между баскетбольными матчами
новость из сюжетаОлимпиада-2024
В перерыве между баскетбольным матчем в рамках Олимпиады-2024 в Париже артисты исполнили балет русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Кадрами поделился корреспондент «Чемпионата».
«Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», —
Российские телеканалы впервые за 40 лет решили не транслировать Олимпийские игры в эфире. Решение обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна.
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