В ВОЗ заявили о тревожном возвращении COVID-19

The Independent: выросло число людей с положительным тестом на COVID-19
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Рост уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается в 84 странах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о летнем всплеске уровня заболеваемости COVID-19, выросло число людей с положительным результатом теста, что вызывает тревожность в странах. Об этом сообщила технический консультант ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Данные нашей системы показывают, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель», — приводит слова Керкхове издание The Independent. Она добавила, что всплеск заболеваемости наблюдается в 84 странах. Летняя волна COVID-19 заразила 40 спортсменов-олимпийцев в Париже. Керкхове назвала тенденцию «тревожным возвращением COVID-19».

Американский эксперт Эрик Тополь заявил изданию, что в скором времени возможно появление нового штамма вируса «KP.3.1.1». Он может стать доминирующей формой болезни в США. Керкхове также подтвердила тревожные опасения по поводу появления нового штамма COVID-19, который будет проходит еще тяжелее.

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о летнем всплеске уровня заболеваемости COVID-19, выросло число людей с положительным результатом теста, что вызывает тревожность в странах. Об этом сообщила технический консультант ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Данные нашей системы показывают, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель», — приводит слова Керкхове издание The Independent. Она добавила, что всплеск заболеваемости наблюдается в 84 странах. Летняя волна COVID-19 заразила 40 спортсменов-олимпийцев в Париже. Керкхове назвала тенденцию «тревожным возвращением COVID-19». Американский эксперт Эрик Тополь заявил изданию, что в скором времени возможно появление нового штамма вируса «KP.3.1.1». Он может стать доминирующей формой болезни в США. Керкхове также подтвердила тревожные опасения по поводу появления нового штамма COVID-19, который будет проходит еще тяжелее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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