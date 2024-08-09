В ВОЗ заявили о тревожном возвращении COVID-19

The Independent: выросло число людей с положительным тестом на COVID-19

09 августа 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Рост уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается в 84 странах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения сообщила о летнем всплеске уровня заболеваемости COVID-19, выросло число людей с положительным результатом теста, что вызывает тревожность в странах. Об этом сообщила технический консультант ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Данные нашей системы показывают, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель», — приводит слова Керкхове издание The Independent . Она добавила, что всплеск заболеваемости наблюдается в 84 странах. Летняя волна COVID-19 заразила 40 спортсменов-олимпийцев в Париже. Керкхове назвала тенденцию «тревожным возвращением COVID-19». Американский эксперт Эрик Тополь заявил изданию, что в скором времени возможно появление нового штамма вируса «KP.3.1.1». Он может стать доминирующей формой болезни в США. Керкхове также подтвердила тревожные опасения по поводу появления нового штамма COVID-19, который будет проходит еще тяжелее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всемирная организация здравоохранения сообщила о летнем всплеске уровня заболеваемости COVID-19, выросло число людей с положительным результатом теста, что вызывает тревожность в странах. Об этом сообщила технический консультант ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Данные нашей системы показывают, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель», — приводит слова Керкхове издание The Independent. Она добавила, что всплеск заболеваемости наблюдается в 84 странах. Летняя волна COVID-19 заразила 40 спортсменов-олимпийцев в Париже. Керкхове назвала тенденцию «тревожным возвращением COVID-19». Американский эксперт Эрик Тополь заявил изданию, что в скором времени возможно появление нового штамма вируса «KP.3.1.1». Он может стать доминирующей формой болезни в США. Керкхове также подтвердила тревожные опасения по поводу появления нового штамма COVID-19, который будет проходит еще тяжелее.