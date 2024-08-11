В Париже эвакуируют Эйфелеву башню

Independent: Эйфелеву башню эвакуируют из-за мужчины, который был замечен на ней

11 августа 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Эйфелеву башню будут эвакуировать за несколько часов до церемонии закрытия Олимпиады в Париже, передает The Independent Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Перед церемонией закрытия Олимпийских игр на первом этаже Эйфелевой башни был замечен мужчина. После этого инцидента власти города решили эвакуировать парижскую достопримечательность. Об этом сообщила газета The Independent. «Территория вокруг Эйфелевой башни была эвакуирована после того, как был замечен мужчина, поднимающийся на парижскую достопримечательность во время церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится сегодня вечером», — передает газета. Отмечается, что мужчина находился над первой смотровой площадкой рядом с олимпийскими кольцами. На месте работают силовые структуры. Посетителей, которые находились на втором этаже, вывела полиция. Церемония закрытия Игр в Париже должна состояться 11 августа в 22:00 по московскому времени. Отмечается, что спортсмены из РФ не собираются посещать данное мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед церемонией закрытия Олимпийских игр на первом этаже Эйфелевой башни был замечен мужчина. После этого инцидента власти города решили эвакуировать парижскую достопримечательность. Об этом сообщила газета The Independent. «Территория вокруг Эйфелевой башни была эвакуирована после того, как был замечен мужчина, поднимающийся на парижскую достопримечательность во время церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится сегодня вечером», — передает газета. Отмечается, что мужчина находился над первой смотровой площадкой рядом с олимпийскими кольцами. На месте работают силовые структуры. Посетителей, которые находились на втором этаже, вывела полиция. Церемония закрытия Игр в Париже должна состояться 11 августа в 22:00 по московскому времени. Отмечается, что спортсмены из РФ не собираются посещать данное мероприятие.