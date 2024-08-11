Вице-президент Ирана Зариф хочет подать в отставку

12 августа 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку из-за разногласий Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом республики, выразил намерение уйти в отставку. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав соответствующий пост. «Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал. Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь в университете», — написал Зариф на своей странице в соцсети Х. Зариф также выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными. Он пожелал успеха новому составу правительства и выразил благодарность президенту за доверие и возможность участвовать в формировании кабинета министров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом республики, выразил намерение уйти в отставку. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав соответствующий пост. «Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал. Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь в университете», — написал Зариф на своей странице в соцсети Х. Зариф также выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными. Он пожелал успеха новому составу правительства и выразил благодарность президенту за доверие и возможность участвовать в формировании кабинета министров.