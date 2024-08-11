11 августа 2024

Вице-президент Ирана Зариф хочет подать в отставку

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Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку из-за разногласий Фото:

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом республики, выразил намерение уйти в отставку. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав соответствующий пост.

«Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал. Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь в университете», — написал Зариф на своей странице в соцсети Х.

Зариф также выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными. Он пожелал успеха новому составу правительства и выразил благодарность президенту за доверие и возможность участвовать в формировании кабинета министров.

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Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом республики, выразил намерение уйти в отставку. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав соответствующий пост. «Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал. Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь в университете», — написал Зариф на своей странице в соцсети Х. Зариф также выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными. Он пожелал успеха новому составу правительства и выразил благодарность президенту за доверие и возможность участвовать в формировании кабинета министров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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