Telegraph: Британия запретила Киеву бить по Курской области своими ракетами

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Киеву не было дано разрешение на использование ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область. Его слова передала газета The Telegraph.
«Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — сообщает газета со ссылкой на представителя.
Ранее сообщалось, что российские специалисты изучают попавшие в их распоряжение ракеты Storm Shadow. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением, передает RT.
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