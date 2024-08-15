Госдуму заинтересовал «закон Ольги Бузовой»

15 августа 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В документе также идет речь о поведении артистов, которые находятся в алкогольном или наркотическом опьянении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России рассмотрят так называемый «законопроект Ольги Бузовой» по соответствующему дресс-коду деятелей культуры, выступающих на сцене. Об этом начали говорить в Государственной думе. «Инцидент, связанный со скандальным нарядом Ольги Бузовой во время ее выступления в Уфе запустил обсуждение о том, как должен артист выглядеть на сцене. Это в свою очередь привело к тому, что Минкульт выдал рекомендации о дресс-коде деятелей культуры, после чего в Госдуме решили рассмотреть соответствующий законопроект», — пишет «Главный региональный», ссылаясь на документ Госдумы. В документе также идет речь о поведении артистов, которые находятся в алкогольном или наркотическом опьянении, выступая на сцене. Также артисты будут вынуждены указывать факт выступления под фонограмму и будет введен запрет на ненормативную лексику. Ранее сообщалось, что певец Филлип Киркоров поддержал идею с ведением дресс-кода на выступления после скандального шоу Ольги Бузовой в Уфе, где она была в откровенном наряде. Позже депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру культуры Ольге Любимовой письмо с предложением ввести дресс-код для выступающих на сцене артистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России рассмотрят так называемый «законопроект Ольги Бузовой» по соответствующему дресс-коду деятелей культуры, выступающих на сцене. Об этом начали говорить в Государственной думе. «Инцидент, связанный со скандальным нарядом Ольги Бузовой во время ее выступления в Уфе запустил обсуждение о том, как должен артист выглядеть на сцене. Это в свою очередь привело к тому, что Минкульт выдал рекомендации о дресс-коде деятелей культуры, после чего в Госдуме решили рассмотреть соответствующий законопроект», — пишет «Главный региональный», ссылаясь на документ Госдумы. В документе также идет речь о поведении артистов, которые находятся в алкогольном или наркотическом опьянении, выступая на сцене. Также артисты будут вынуждены указывать факт выступления под фонограмму и будет введен запрет на ненормативную лексику. Ранее сообщалось, что певец Филлип Киркоров поддержал идею с ведением дресс-кода на выступления после скандального шоу Ольги Бузовой в Уфе, где она была в откровенном наряде. Позже депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру культуры Ольге Любимовой письмо с предложением ввести дресс-код для выступающих на сцене артистов.