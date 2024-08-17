ВКС России нанесли удары по боевикам в горном массиве Сирии

18 августа 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

ВКС поразили боевиков, укрывавшихся в горной местности Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Воздушно-космические силы РФ поразили места скопления сирийских боевиков в горной местности. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан Олег Игнасюк. «За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», — сказал Игнасюк на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее предупредил о необходимости быть готовыми ко всем вариантам развития событий, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воздушно-космические силы РФ поразили места скопления сирийских боевиков в горной местности. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан Олег Игнасюк. «За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», — сказал Игнасюк на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее предупредил о необходимости быть готовыми ко всем вариантам развития событий, передает RT.