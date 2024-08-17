17 августа 2024

ВКС России нанесли удары по боевикам в горном массиве Сирии

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел,  stock
ВКС поразили боевиков, укрывавшихся в горной местности Фото:

Воздушно-космические силы РФ поразили места скопления сирийских боевиков в горной местности. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан Олег Игнасюк.

«За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», — сказал Игнасюк на брифинге. Его слова передает РИА Новости.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее предупредил о необходимости быть готовыми ко всем вариантам развития событий, передает RT.

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Воздушно-космические силы РФ поразили места скопления сирийских боевиков в горной местности. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан Олег Игнасюк. «За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», — сказал Игнасюк на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее предупредил о необходимости быть готовыми ко всем вариантам развития событий, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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