19 августа 2024

Совладельцу популярного бренда водки ужесточили обвинение

Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова* обвинили в терроризме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Беспалов теперь обвиняется в содействии террористической деятельности Фото:

Совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову*, внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов, предъявлено окончательное обвинение. Теперь он обвиняется не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — уточнил источник, передает ТАСС. Беспалов признал свою вину во взяточничестве и активно содействовал следствию, просил о досудебном рассмотрении дела, мотивируя это своей благотворительной деятельностью.

Расследование уголовного дела завершено, и дело уже зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде. Однако прокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение о сотрудничестве из-за обвинений в террористической направленности, что исключает возможность особого порядка рассмотрения дела.

*Александр Беспалов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову*, внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов, предъявлено окончательное обвинение. Теперь он обвиняется не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — уточнил источник, передает ТАСС. Беспалов признал свою вину во взяточничестве и активно содействовал следствию, просил о досудебном рассмотрении дела, мотивируя это своей благотворительной деятельностью. Расследование уголовного дела завершено, и дело уже зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде. Однако прокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение о сотрудничестве из-за обвинений в террористической направленности, что исключает возможность особого порядка рассмотрения дела. *Александр Беспалов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...