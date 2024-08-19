Совладельцу популярного бренда водки ужесточили обвинение

Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова* обвинили в терроризме

20 августа 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Беспалов теперь обвиняется в содействии террористической деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову*, внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов, предъявлено окончательное обвинение. Теперь он обвиняется не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — уточнил источник, передает ТАСС. Беспалов признал свою вину во взяточничестве и активно содействовал следствию, просил о досудебном рассмотрении дела, мотивируя это своей благотворительной деятельностью. Расследование уголовного дела завершено, и дело уже зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде. Однако прокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение о сотрудничестве из-за обвинений в террористической направленности, что исключает возможность особого порядка рассмотрения дела. *Александр Беспалов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову*, внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов, предъявлено окончательное обвинение. Теперь он обвиняется не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — уточнил источник, передает ТАСС. Беспалов признал свою вину во взяточничестве и активно содействовал следствию, просил о досудебном рассмотрении дела, мотивируя это своей благотворительной деятельностью. Расследование уголовного дела завершено, и дело уже зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде. Однако прокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение о сотрудничестве из-за обвинений в террористической направленности, что исключает возможность особого порядка рассмотрения дела. *Александр Беспалов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов