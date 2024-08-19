Совладельцу популярного бренда водки ужесточили обвинение

Совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» (производитель водки «Хортица») Александру Беспалову*, внесенному в РФ в перечень экстремистов и террористов, предъявлено окончательное обвинение. Теперь он обвиняется не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Материалы дела выделены в отдельное производство, утверждены в надзорном ведомстве и направлены в военный суд для рассмотрения по существу», — уточнил источник, передает ТАСС. Беспалов признал свою вину во взяточничестве и активно содействовал следствию, просил о досудебном рассмотрении дела, мотивируя это своей благотворительной деятельностью.
Расследование уголовного дела завершено, и дело уже зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде. Однако прокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение о сотрудничестве из-за обвинений в террористической направленности, что исключает возможность особого порядка рассмотрения дела.
*Александр Беспалов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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