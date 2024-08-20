Путин сдержал обещание, данное Кадырову

Владимир Путин прибыл в Чечню
Российский президент Владимир Путин прибыл в Чечню. Еще в мае он обещал главе Республики Рамзану Кадырову посетить его регион.
«Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что главу страны в рамках визита Чеченской Республики ждет насыщенная программа.
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