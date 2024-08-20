Путин сдержал обещание, данное Кадырову

20 августа 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Чечню Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин прибыл в Чечню. Еще в мае он обещал главе Республики Рамзану Кадырову посетить его регион. «Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что главу страны в рамках визита Чеченской Республики ждет насыщенная программа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин прибыл в Чечню. Еще в мае он обещал главе Республики Рамзану Кадырову посетить его регион. «Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что главу страны в рамках визита Чеченской Республики ждет насыщенная программа.