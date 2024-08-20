Путин сдержал обещание, данное Кадырову

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин прибыл в Чечню Фото:

Российский президент Владимир Путин прибыл в Чечню. Еще в мае он обещал главе Республики Рамзану Кадырову посетить его регион.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что главу страны в рамках визита Чеченской Республики ждет насыщенная программа.

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Российский президент Владимир Путин прибыл в Чечню. Еще в мае он обещал главе Республики Рамзану Кадырову посетить его регион. «Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что главу страны в рамках визита Чеченской Республики ждет насыщенная программа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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