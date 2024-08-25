25 августа 2024

Российский танкер парализовал движение судов в проливе Турции после поломки

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Танкер заблокировал транзит судов
Танкер заблокировал транзит судов Фото:

Танкер, движущийся из Новороссийска в ливийский город, парализовал трафик в проливе Босфор из-за аварии. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено в обоих направлениях. Это связано с отказом двигателя танкера „Средина“», — говорится в сообщении турецкого TRT Haber.

Судно, согласно сообщению РИА Новости, ходит под флагом Панамы. А по данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в Ливию, передает агентство.

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Танкер, движущийся из Новороссийска в ливийский город, парализовал трафик в проливе Босфор из-за аварии. Об этом сообщают турецкие СМИ. «Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено в обоих направлениях. Это связано с отказом двигателя танкера „Средина“», — говорится в сообщении турецкого TRT Haber. Судно, согласно сообщению РИА Новости, ходит под флагом Панамы. А по данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в Ливию, передает агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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