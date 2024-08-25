Российский танкер парализовал движение судов в проливе Турции после поломки

Танкер заблокировал транзит судов
Танкер, движущийся из Новороссийска в ливийский город, парализовал трафик в проливе Босфор из-за аварии. Об этом сообщают турецкие СМИ.
«Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено в обоих направлениях. Это связано с отказом двигателя танкера „Средина“», — говорится в сообщении турецкого TRT Haber.
Судно, согласно сообщению РИА Новости, ходит под флагом Панамы. А по данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в Ливию, передает агентство.
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