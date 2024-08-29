В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон-грата из-за слов о Волынской резне

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу необходимо признать персоной нон-грата в Польше из-за его слов о Волынской резне. Такое мнение выразил депутат польского Сейма Януш Ковальский.
«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал Ковальский на своей странице в соцсети Х.
Недавно на мероприятии в польском Ольштыне Кулеба затронул тему Волынской резни. Украинский министр призвал «увековечить память украинцев» и оставить исторические вопросы профессионалам, что вызвало негодование в Польше. Он также намекнул на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте. По его словам, успех украинских военных операций значительно зависит от оперативности и решимости западных партнеров.
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