В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон-грата из-за слов о Волынской резне

Депутат Ковальский: Кулебу нужно признать персоной нон-грата в Польше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Дмитрия Кулебу хотят признать нежелательным лицом в Польше Фото:

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу необходимо признать персоной нон-грата в Польше из-за его слов о Волынской резне. Такое мнение выразил депутат польского Сейма Януш Ковальский.

«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал Ковальский на своей странице в соцсети Х.

Недавно на мероприятии в польском Ольштыне Кулеба затронул тему Волынской резни. Украинский министр призвал «увековечить память украинцев» и оставить исторические вопросы профессионалам, что вызвало негодование в Польше. Он также намекнул на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте. По его словам, успех украинских военных операций значительно зависит от оперативности и решимости западных партнеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу необходимо признать персоной нон-грата в Польше из-за его слов о Волынской резне. Такое мнение выразил депутат польского Сейма Януш Ковальский. «Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал Ковальский на своей странице в соцсети Х. Недавно на мероприятии в польском Ольштыне Кулеба затронул тему Волынской резни. Украинский министр призвал «увековечить память украинцев» и оставить исторические вопросы профессионалам, что вызвало негодование в Польше. Он также намекнул на снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте. По его словам, успех украинских военных операций значительно зависит от оперативности и решимости западных партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...