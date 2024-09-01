Японские врачи назвали продукт, который спасет от пародонтоза

Японские ученые открыли новое соединение Pru-C12, оно спасет от пародонтоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Японские ученые нашли спасение от пародонтоза, новое соединение Pru-C12 оказалось мощным антимикробным средством
Японские ученые нашли спасение от пародонтоза, новое соединение Pru-C12 оказалось мощным антимикробным средством Фото:

Ученые из Осакского городского университета в Японии обнаружили новое соединение Pru-C12, которое может стать эффективным и безопасным средством для профилактики пародонтоза (глубокое поражение околозубной ткани). Pru-C12 показало высокую антимикробную активность против бактерии Porphyromonas gingivalis, которая часто является причиной пародонтоза.

«Pru-C12 <...> оказалось не только мощным антимикробным средством, но и безопасным, так как оно не имеет вкуса и является гипоаллергенным», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные тесты для подтверждения безопасности Pru-C12 для человека. В случае успешного завершения всех этапов тестирования, это соединение сможет стать доступным для широкого использования в профилактике пародонтоза у людей разного возраста.

Частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников сообщил о том, что основными причинами потери зубов выступают: плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту. 

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Ученые из Осакского городского университета в Японии обнаружили новое соединение Pru-C12, которое может стать эффективным и безопасным средством для профилактики пародонтоза (глубокое поражение околозубной ткани). Pru-C12 показало высокую антимикробную активность против бактерии Porphyromonas gingivalis, которая часто является причиной пародонтоза. «Pru-C12 <...> оказалось не только мощным антимикробным средством, но и безопасным, так как оно не имеет вкуса и является гипоаллергенным», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные тесты для подтверждения безопасности Pru-C12 для человека. В случае успешного завершения всех этапов тестирования, это соединение сможет стать доступным для широкого использования в профилактике пародонтоза у людей разного возраста. Частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников сообщил о том, что основными причинами потери зубов выступают: плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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