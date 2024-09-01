Японские врачи назвали продукт, который спасет от пародонтоза

Ученые из Осакского городского университета в Японии обнаружили новое соединение Pru-C12, которое может стать эффективным и безопасным средством для профилактики пародонтоза (глубокое поражение околозубной ткани). Pru-C12 показало высокую антимикробную активность против бактерии Porphyromonas gingivalis, которая часто является причиной пародонтоза.
«Pru-C12 <...> оказалось не только мощным антимикробным средством, но и безопасным, так как оно не имеет вкуса и является гипоаллергенным», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование. В дальнейшем ученые планируют провести дополнительные тесты для подтверждения безопасности Pru-C12 для человека. В случае успешного завершения всех этапов тестирования, это соединение сможет стать доступным для широкого использования в профилактике пародонтоза у людей разного возраста.
Частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников сообщил о том, что основными причинами потери зубов выступают: плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту.
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