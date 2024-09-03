Чек-лист от осенней хандры: чем заняться в уютное время года

Психолог Новых: не требуйте от себя положительного настроения осенью

03 сентября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Психологи советуют проводить осенью время на свежем воздухе — это не только поднимет настроение, но и укрепит здоровье Фото: Размик Закарян © URA.RU Осенний период часто сопровождается снижением настроения и утомлением, однако существуют способы внести разнообразие в повседневную рутину и получить позитивные эмоции. Психологи предлагают несколько способов, как избежать осенней хандры. Специальный чек-лист от психолога Осеннее изменение настроения не является чем-то необычным, учитывая сокращение светового дня и погодные перепады. Челябинский психолог Юлия Новых поделилась советами по поддержанию оптимизма в этот период. «Принять свое состояние и не требовать от себя постоянного хорошего настроения — первый шаг к улучшению самочувствия», — говорит Новых. Она также рекомендует постепенно адаптировать свой режим дня, например, начать просыпаться по будильнику заранее перед рабочей и учебной неделей. Психолог подчеркивает, что лучше менять привычки постепенно и отказаться от стремления к радикальным изменениям, таким как введение новых правил или строгая диета. Вместо этого она советует обогатить осенний рацион разнообразными питательными продуктами, чтобы поддержать достаточный уровень витаминов и микроэлементов. Забота о здоровье особенно актуальна в осенний период, когда иммунитет нуждается в поддержке. Включение в рацион продуктов, укрепляющие иммунитет, таких как, например, витамины D3 и С помогут укрепить организм в период осенних перепадов температур. Юлия Новых предлагает несколько простых психологических упражнений для поддержания позитивного настроения: составить список из 20 любимых занятий и включать их в ежедневное расписание; создать индивидуальный чек-лист для осени и следовать ему; а также ежедневно перед сном записывать свои успехи и достижения, напоминая себе о своих заслугах. Творчество и кино поднимут настроение Осенние прогулки могут превратиться в творческое занятие — сбор ярких листьев для создания домашних украшений и аппликаций. Они не только украсят интерьер, но и подарят приятные эмоции всей семье, отмечают психологи. В дождливые дни прекрасным досугом станет просмотр фильмов и сериалов под теплым пледом. К тому же их можно совместить с приготовлением сезонных блюд, таких как шарлотка или пирог с ягодами, а также теплых напитков — какао или имбирного чая. Психологи дали советы по избавлению от осенней хандры Инфографика URA.RU Поможет активный отдых на свежем воздухе Активный отдых на свежем воздухе, например велосипедные прогулки или пикники за городом, помогут не только насладиться осенними пейзажами, но и поддержат физическую форму. Для тех, кто стремится к интенсивным тренировкам, полезно включить в рацион продукты, повышающие выносливость и способствующие восстановлению после физических нагрузок. Профессиональные бегуны также советуют новичкам начинать пробежки именно в осенний период, когда температура колеблется. Тогда, отмечают спортсмены, тело будет охлаждаться естественным образом. При этом риск простудиться минимален, так как температура ранней осенью не успевает сильно упасть, передает Пятый канал слова бегунов. Ментальный отдых не менее важен Специалисты также советуют не забывать о ментальном отдыхе: хобби, релаксирующие процедуры и ароматерапия могут значительно улучшить эмоциональное состояние. Гармонии может поспособствовать культурный досуг, который включает в себя походы в театры или музеи, а также кино. Как рассказал психолог Михаил Лабковский, порой так называемое ничегонеделание может быть крайне полезным. Это актуально в современное время, когда люди застревают в череде неотложных дел. За этим следует профессиональное и личностное перегорание, подчеркнул Лабковский. Поэтому он посоветовал выделить время для того, чтобы просто ничего не делать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенний период часто сопровождается снижением настроения и утомлением, однако существуют способы внести разнообразие в повседневную рутину и получить позитивные эмоции. Психологи предлагают несколько способов, как избежать осенней хандры. Осеннее изменение настроения не является чем-то необычным, учитывая сокращение светового дня и погодные перепады. Челябинский психолог Юлия Новых поделилась советами по поддержанию оптимизма в этот период. «Принять свое состояние и не требовать от себя постоянного хорошего настроения — первый шаг к улучшению самочувствия», — говорит Новых. Она также рекомендует постепенно адаптировать свой режим дня, например, начать просыпаться по будильнику заранее перед рабочей и учебной неделей. Психолог подчеркивает, что лучше менять привычки постепенно и отказаться от стремления к радикальным изменениям, таким как введение новых правил или строгая диета. Вместо этого она советует обогатить осенний рацион разнообразными питательными продуктами, чтобы поддержать достаточный уровень витаминов и микроэлементов. Забота о здоровье особенно актуальна в осенний период, когда иммунитет нуждается в поддержке. Включение в рацион продуктов, укрепляющие иммунитет, таких как, например, витамины D3 и С помогут укрепить организм в период осенних перепадов температур. Юлия Новых предлагает несколько простых психологических упражнений для поддержания позитивного настроения: составить список из 20 любимых занятий и включать их в ежедневное расписание; создать индивидуальный чек-лист для осени и следовать ему; а также ежедневно перед сном записывать свои успехи и достижения, напоминая себе о своих заслугах. Осенние прогулки могут превратиться в творческое занятие — сбор ярких листьев для создания домашних украшений и аппликаций. Они не только украсят интерьер, но и подарят приятные эмоции всей семье, отмечают психологи. В дождливые дни прекрасным досугом станет просмотр фильмов и сериалов под теплым пледом. К тому же их можно совместить с приготовлением сезонных блюд, таких как шарлотка или пирог с ягодами, а также теплых напитков — какао или имбирного чая. Активный отдых на свежем воздухе, например велосипедные прогулки или пикники за городом, помогут не только насладиться осенними пейзажами, но и поддержат физическую форму. Для тех, кто стремится к интенсивным тренировкам, полезно включить в рацион продукты, повышающие выносливость и способствующие восстановлению после физических нагрузок. Профессиональные бегуны также советуют новичкам начинать пробежки именно в осенний период, когда температура колеблется. Тогда, отмечают спортсмены, тело будет охлаждаться естественным образом. При этом риск простудиться минимален, так как температура ранней осенью не успевает сильно упасть, передает Пятый канал слова бегунов. Специалисты также советуют не забывать о ментальном отдыхе: хобби, релаксирующие процедуры и ароматерапия могут значительно улучшить эмоциональное состояние. Гармонии может поспособствовать культурный досуг, который включает в себя походы в театры или музеи, а также кино. Как рассказал психолог Михаил Лабковский, порой так называемое ничегонеделание может быть крайне полезным. Это актуально в современное время, когда люди застревают в череде неотложных дел. За этим следует профессиональное и личностное перегорание, подчеркнул Лабковский. Поэтому он посоветовал выделить время для того, чтобы просто ничего не делать.