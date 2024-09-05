Рогов назвал причину взрыва в небе над Беларусью

Рогов: в белорусское воздушное пространство прилетел БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Мониторинговые ресурсы указывают на попадание БПЛА в воздушное пространство Беларуси
Мониторинговые ресурсы указывают на попадание БПЛА в воздушное пространство Беларуси Фото:

Мониторинговые ресурсы зарегистрировали заход неопознанного БПЛА в воздушное пространство Беларуси, что могло стать причиной взрыва в воздушном пространстве. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее жители Гомеля сообщали о взрывах и огненном предмете в небе. Они услышали два громких звука и в небе появился горящий предмет.

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Мониторинговые ресурсы зарегистрировали заход неопознанного БПЛА в воздушное пространство Беларуси, что могло стать причиной взрыва в воздушном пространстве. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробности инцидента пока не раскрываются. Ранее жители Гомеля сообщали о взрывах и огненном предмете в небе. Они услышали два громких звука и в небе появился горящий предмет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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