Рогов назвал причину взрыва в небе над Беларусью

Мониторинговые ресурсы указывают на попадание БПЛА в воздушное пространство Беларуси
Мониторинговые ресурсы зарегистрировали заход неопознанного БПЛА в воздушное пространство Беларуси, что могло стать причиной взрыва в воздушном пространстве. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал Рогов в своем telegram-канале. Подробности инцидента пока не раскрываются.
Ранее жители Гомеля сообщали о взрывах и огненном предмете в небе. Они услышали два громких звука и в небе появился горящий предмет.
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