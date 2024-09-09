Актер Гоша Куценко накопил долгов по налогам почти на 700 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении Гоши Куценко начато исполнительное производство из-за долгов
В отношении Гоши Куценко начато исполнительное производство из-за долгов Фото:

По информации, полученной из судебных документов, на актера Юрия (Гошу) Куценко наложено исполнительное производство из-за долга размером в 693,2 тысячи рублей. Информацию приводит РИА Новости.

«Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей», — сообщает агентство. Исполнительное производство было инициировано Черемушкинским районным отделением судебных приставов. В доступных материалах не содержится информации о причинах, по которым возникла указанная задолженность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По информации, полученной из судебных документов, на актера Юрия (Гошу) Куценко наложено исполнительное производство из-за долга размером в 693,2 тысячи рублей. Информацию приводит РИА Новости. «Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей», — сообщает агентство. Исполнительное производство было инициировано Черемушкинским районным отделением судебных приставов. В доступных материалах не содержится информации о причинах, по которым возникла указанная задолженность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...