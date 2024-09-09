Актер Гоша Куценко накопил долгов по налогам почти на 700 тысяч

В отношении Гоши Куценко начато исполнительное производство из-за долгов
По информации, полученной из судебных документов, на актера Юрия (Гошу) Куценко наложено исполнительное производство из-за долга размером в 693,2 тысячи рублей. Информацию приводит РИА Новости.
«Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей», — сообщает агентство. Исполнительное производство было инициировано Черемушкинским районным отделением судебных приставов. В доступных материалах не содержится информации о причинах, по которым возникла указанная задолженность.
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