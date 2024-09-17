У ФНС сбои, невозможно зайти в личный кабинет налогоплательщика. Скрин

17 сентября 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Корреспонденту URA.RU не удалось войти в личный кабинет налогоплательщика Фото: Александр Мамаев © URA.RU На сайте Федеральной налоговой службы произошел масштабный сбой, в результате которого налогоплательщики не могут войти в личный кабинет. В этом лично убедился корреспондент URA.RU. «Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с предоставленными неудобствами», — указано при входе на сайте ФНС. Ранее сообщалось, что россияне, получившие в 2023 году процентный доход по вкладам в размере более 190 тысяч рублей, обязаны уплатить налог до первого декабря 2024 года. Налог составляет 13% от суммы превышения и уплачивается после получения уведомления от ФНС. Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Заплати налоги», в личном кабинете банка или через платежные терминалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сайте Федеральной налоговой службы произошел масштабный сбой, в результате которого налогоплательщики не могут войти в личный кабинет. В этом лично убедился корреспондент URA.RU. «Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с предоставленными неудобствами», — указано при входе на сайте ФНС. Ранее сообщалось, что россияне, получившие в 2023 году процентный доход по вкладам в размере более 190 тысяч рублей, обязаны уплатить налог до первого декабря 2024 года. Налог составляет 13% от суммы превышения и уплачивается после получения уведомления от ФНС. Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Заплати налоги», в личном кабинете банка или через платежные терминалы.