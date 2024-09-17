У ФНС сбои, невозможно зайти в личный кабинет налогоплательщика. Скрин

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Корреспонденту URA.RU не удалось войти в личный кабинет налогоплательщика Фото:

На сайте Федеральной налоговой службы произошел масштабный сбой, в результате которого налогоплательщики не могут войти в личный кабинет. В этом лично убедился корреспондент URA.RU.

«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с предоставленными неудобствами», — указано при входе на сайте ФНС.

Ранее сообщалось, что россияне, получившие в 2023 году процентный доход по вкладам в размере более 190 тысяч рублей, обязаны уплатить налог до первого декабря 2024 года. Налог составляет 13% от суммы превышения и уплачивается после получения уведомления от ФНС. Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Заплати налоги», в личном кабинете банка или через платежные терминалы.

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На сайте Федеральной налоговой службы произошел масштабный сбой, в результате которого налогоплательщики не могут войти в личный кабинет. В этом лично убедился корреспондент URA.RU. «Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с предоставленными неудобствами», — указано при входе на сайте ФНС. Ранее сообщалось, что россияне, получившие в 2023 году процентный доход по вкладам в размере более 190 тысяч рублей, обязаны уплатить налог до первого декабря 2024 года. Налог составляет 13% от суммы превышения и уплачивается после получения уведомления от ФНС. Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Заплати налоги», в личном кабинете банка или через платежные терминалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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