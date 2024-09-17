ЕС закупил газ из России на максимальную за полтора года сумму

Страны Евросоюза значительно увеличили объемы импорта трубопроводного газа из России в июле текущего года, достигнув максимального показателя с конца зимы прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА Новости.
«В июле страны ЕС импортировали российский трубопроводный газ на сумму 665,4 миллиона евро, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года», — отмечается в анализе. Италия выступила главным покупателем, увеличив закупки в пять раз по сравнению с июлем предыдущего года.
Помимо Италии, Венгрия и Словакия также показали рост импорта российского газа на 21%. В то время как Греция, Болгария и Чехия сократили объемы закупок. За первые семь месяцев 2022 года ЕС приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. Однако доля России в общем европейском импорте трубопроводного газа возросла до почти 19%
Ранее от газа из России отказался один из последних потребителей — австрийская Wien Energy GmbH. Она обслуживала более 2 миллионов потребителей в Вене и окрестностях.
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