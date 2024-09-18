В Армении предотвратили попытку госпереворота

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, мера пресечения, руки за решеткой
Троих участников задержали, сообщает СК Фото:

В Армении предотвращена попытка совершить государственный переворот, который готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает местный Следком.

«Раскрыт случай подготовки к узурпации власти. Уголовное преследование возбуждено против семи человек, трое из них арестованы. <…> Была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору», — сообщает СК Армении на официальном сайте.

Там же указали, что участвовавшим предложили пройти военную подготовку в России и вознаграждение в виде 220 тысяч рублей. В попытке госпереворота участвовали граждане Армении и выходцы из Нагорного Карабаха, уточняют в пресс-релизе.

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В Армении предотвращена попытка совершить государственный переворот, который готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает местный Следком. «Раскрыт случай подготовки к узурпации власти. Уголовное преследование возбуждено против семи человек, трое из них арестованы. <…> Была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору», — сообщает СК Армении на официальном сайте. Там же указали, что участвовавшим предложили пройти военную подготовку в России и вознаграждение в виде 220 тысяч рублей. В попытке госпереворота участвовали граждане Армении и выходцы из Нагорного Карабаха, уточняют в пресс-релизе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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