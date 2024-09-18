В Армении предотвратили попытку госпереворота

В Армении предотвращена попытка совершить государственный переворот, который готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает местный Следком.
«Раскрыт случай подготовки к узурпации власти. Уголовное преследование возбуждено против семи человек, трое из них арестованы. <…> Была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору», — сообщает СК Армении на официальном сайте.
Там же указали, что участвовавшим предложили пройти военную подготовку в России и вознаграждение в виде 220 тысяч рублей. В попытке госпереворота участвовали граждане Армении и выходцы из Нагорного Карабаха, уточняют в пресс-релизе.
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