Киев хочет бойкотировать мирный план союзника России

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Зеленский осудил мирный план Китая, пишет Politico
Зеленский осудил мирный план Китая, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина намерена бойкотировать мирный план, предложенный Китаем. Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отвергнуть этот проект. Об этом сообщает Politico.

«Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отклонить план Китая», — говорится в материале. Там добавили, что Украина выражает обеспокоенность по поводу растущей популярности китайского мирного плана.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к Генеральной Ассамблее назвал план «колониальной попыткой». Миссия Украины при ООН не прокомментировала эту ситуацию, заключили в издании.

Владимир Зеленский 28 августа выразил разочарование в связи с отказом Бразилии присоединиться к мировому плану Киева урегулирования конфликта с Россией. Он отметил, что президент Бразилии Лула да Силва не стал участвовать в предложенной встрече. Зеленский также раскритиковал мирный план, предложенный Китаем, назвав его формальным жестом. В то же время, президент России Владимир Путин подтвердил, что некоторые положения китайского плана могут стать основой для урегулирования конфликта, отметив конструктивную роль Пекина в этом процессе, передает РАПСИ.

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Украина намерена бойкотировать мирный план, предложенный Китаем. Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отвергнуть этот проект. Об этом сообщает Politico. «Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отклонить план Китая», — говорится в материале. Там добавили, что Украина выражает обеспокоенность по поводу растущей популярности китайского мирного плана. Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к Генеральной Ассамблее назвал план «колониальной попыткой». Миссия Украины при ООН не прокомментировала эту ситуацию, заключили в издании. Владимир Зеленский 28 августа выразил разочарование в связи с отказом Бразилии присоединиться к мировому плану Киева урегулирования конфликта с Россией. Он отметил, что президент Бразилии Лула да Силва не стал участвовать в предложенной встрече. Зеленский также раскритиковал мирный план, предложенный Китаем, назвав его формальным жестом. В то же время, президент России Владимир Путин подтвердил, что некоторые положения китайского плана могут стать основой для урегулирования конфликта, отметив конструктивную роль Пекина в этом процессе, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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