Украина намерена бойкотировать мирный план, предложенный Китаем. Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отвергнуть этот проект. Об этом сообщает Politico.
«Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отклонить план Китая», — говорится в материале. Там добавили, что Украина выражает обеспокоенность по поводу растущей популярности китайского мирного плана.
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к Генеральной Ассамблее назвал план «колониальной попыткой». Миссия Украины при ООН не прокомментировала эту ситуацию, заключили в издании.
Владимир Зеленский 28 августа выразил разочарование в связи с отказом Бразилии присоединиться к мировому плану Киева урегулирования конфликта с Россией. Он отметил, что президент Бразилии Лула да Силва не стал участвовать в предложенной встрече. Зеленский также раскритиковал мирный план, предложенный Китаем, назвав его формальным жестом. В то же время, президент России Владимир Путин подтвердил, что некоторые положения китайского плана могут стать основой для урегулирования конфликта, отметив конструктивную роль Пекина в этом процессе, передает РАПСИ.
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