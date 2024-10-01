Трамп назвал атаку на Израиль войной

Трамп: атака Ирана на Израиль могла быть предотвращена

01 октября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что ракетную атаку Ирана на Израиль можно было предовратить Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака Ирана на Израиль является войной. Он добавил, что сложившуюся ситуацию можно было предотвратить «Эту войну можно было полностью предотвратить; она никогда не должна была случиться», — написал Трамп в своем письме в соцсети Truth Social. Он также выразил мнение, что нынешней ситуации не возникло бы, если бы он оставался на посту президента. Трамп также заявил, что ситуация вышла из-под контроля по вине президента США ДЖО Байдена. По его мнению, страной управляет несуществующий президент, по этой причине мир «находится в огне и все выходит из-под контроля». 1 октября Иран запустил более 400 ракет в сторону Израиля. Байден уже отдал приказ американским вооруженным силам оказывать поддержку Израилю и сбивать иранские ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака Ирана на Израиль является войной. Он добавил, что сложившуюся ситуацию можно было предотвратить «Эту войну можно было полностью предотвратить; она никогда не должна была случиться», — написал Трамп в своем письме в соцсети Truth Social. Он также выразил мнение, что нынешней ситуации не возникло бы, если бы он оставался на посту президента. Трамп также заявил, что ситуация вышла из-под контроля по вине президента США ДЖО Байдена. По его мнению, страной управляет несуществующий президент, по этой причине мир «находится в огне и все выходит из-под контроля». 1 октября Иран запустил более 400 ракет в сторону Израиля. Байден уже отдал приказ американским вооруженным силам оказывать поддержку Израилю и сбивать иранские ракеты.