Байден приказал военным США сбивать ракеты, выпущенные Ираном

01 октября 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Джо Байден отдал приказ вооруженным силам США помогать Израилю в защите от Ирана Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Президент США Джо Байден дал указание американским вооруженным силам оказать поддержку Израилю в защите от иранских нападений. Об этом сообщает представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт после запуска ракет из Ирана. «Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю», — говорится в заявлении представителя, его передает The New York Times . Уточняется, что президент США и вице-президент Камала Харрис наблюдают за атакой Ирана из Ситуационной комнаты. Кроме того, Байден регулярно получает сводки о текущей ситуации в Израиле. Иран запустил более 400 ракет по израильской территории, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Эта атака произошла на фоне проведения операции израильской армии (ЦАХАЛ) под названием «Стрелы севера», целью которой являются формирования «Хезболлах» в Ливане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден дал указание американским вооруженным силам оказать поддержку Израилю в защите от иранских нападений. Об этом сообщает представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт после запуска ракет из Ирана. «Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю», — говорится в заявлении представителя, его передает The New York Times. Уточняется, что президент США и вице-президент Камала Харрис наблюдают за атакой Ирана из Ситуационной комнаты. Кроме того, Байден регулярно получает сводки о текущей ситуации в Израиле. Иран запустил более 400 ракет по израильской территории, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Эта атака произошла на фоне проведения операции израильской армии (ЦАХАЛ) под названием «Стрелы севера», целью которой являются формирования «Хезболлах» в Ливане.