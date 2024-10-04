Около сотни бойцов ВСУ вышли на митинг, жалуясь на нехватку вооружения

04 октября 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

ВСУ вышли на митинг, жалуясь на нехватку вооружения Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные из бригады территориальной обороны покинули место своей дислокации и вышли на митинг, протестуя против своего командования. Бойцы ВСУ недовольны уровнем подготовки, а также жалуются на отсутствие достаточного количества вооружения. Об этом сообщает telegram-канал «Общественники». «В Вознесенске <…> около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг», — сказано в сообщении. Слова передает « Лента.ру». В связи с этим они покинули свои боевые посты. Военные жалуются, что им не хватает вооружения для того, чтобы выполнять поставленные задачи на донецком направлении. На днях украинские военные окончательно потеряли Угледар, где на протяжении долгого времени проходили интенсивные бои. После этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что будет делать акцент на укрепление обороны. В целом на Украине неоднократно жаловались на нехватку вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные из бригады территориальной обороны покинули место своей дислокации и вышли на митинг, протестуя против своего командования. Бойцы ВСУ недовольны уровнем подготовки, а также жалуются на отсутствие достаточного количества вооружения. Об этом сообщает telegram-канал «Общественники». «В Вознесенске <…> около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг», — сказано в сообщении. Слова передает «Лента.ру». В связи с этим они покинули свои боевые посты. Военные жалуются, что им не хватает вооружения для того, чтобы выполнять поставленные задачи на донецком направлении. На днях украинские военные окончательно потеряли Угледар, где на протяжении долгого времени проходили интенсивные бои. После этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что будет делать акцент на укрепление обороны. В целом на Украине неоднократно жаловались на нехватку вооружения.