Украинские военные на востоке страны испытывают серьезные трудности из-за недостатка вооружения и численности, а также из-за мощи российских воздушных бомбардировок. Об этом сообщает The New York Times.
«Украинские солдаты, воюющие на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности», — сообщило американское издание. В статье отмечается, что способность России наносить непрекращающиеся воздушные бомбардировки оказывает решающее влияние на ход боевых действий.
Ранее ВС РФ значительно продвинулись на покровском направлении. Победы российских военных признал даже Пентагон. Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер выступил с заявлением о том, что солдаты ВС РФ теснят противника на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Сами ВСУ также обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении. Это усложняет их оборону на востоке Украины. По словам члена комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергея Рахманина, отступление украинских войск связано с нехваткой мотивации и плохой подготовкой солдат.
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