Российские вооруженные силы уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, в городе Купянск. Кроме того, были поражены три переправы через реку Оскол и другие ключевые объекты.
«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ (территория, оборудованная для хранения ракетно-артиллерийского вооружения и (или) боеприпасов)», — заявил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Кроме того, в населенном пункте Купянск-Узловой были нанесены удары по месту дислокации бронетехники и складу горюче-смазочных материалов.
Действия российских войск на купянском направлении усиливаются каждый день. Наблюдается увеличение числа артиллерийских налетов и ударов по объектам, имеющим стратегическое значение для украинских сил.
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