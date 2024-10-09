ВС РФ уничтожили цех сборки беспилотников ВСУ в Купянске

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ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА для ВСУ и склад вооружений в Купянске
ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА для ВСУ и склад вооружений в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, в городе Купянск. Кроме того, были поражены три переправы через реку Оскол и другие ключевые объекты.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ (территория, оборудованная для хранения ракетно-артиллерийского вооружения и (или) боеприпасов)», — заявил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Кроме того, в населенном пункте Купянск-Узловой были нанесены удары по месту дислокации бронетехники и складу горюче-смазочных материалов.

Действия российских войск на купянском направлении усиливаются каждый день. Наблюдается увеличение числа артиллерийских налетов и ударов по объектам, имеющим стратегическое значение для украинских сил.

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Российские вооруженные силы уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, в городе Купянск. Кроме того, были поражены три переправы через реку Оскол и другие ключевые объекты. «Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ (территория, оборудованная для хранения ракетно-артиллерийского вооружения и (или) боеприпасов)», — заявил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Кроме того, в населенном пункте Купянск-Узловой были нанесены удары по месту дислокации бронетехники и складу горюче-смазочных материалов. Действия российских войск на купянском направлении усиливаются каждый день. Наблюдается увеличение числа артиллерийских налетов и ударов по объектам, имеющим стратегическое значение для украинских сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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