«Bobr kurwa!»: Медведев высказался о планах Варшавы выслать посла РФ

Медведев прокомментировал планы Польши выслать посла РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев вспомнил уроки истории Фото:

Дмитрий Медведев напомнил Польше о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран и убийстве германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918. Так он прокомментировал планы Варшавы выслать российского посла из страны.

«Поляки нарываются на неприятности», — написал Медведев в соцсети X. Он напомнил про «быстрое правосудие для посланников из вражеских стран», упомянув имена чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина и ликвидированного ими немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Свое высказывание заместитель Совбеза РФ сопроводил мемной фразой «Bobr kurwa!» и картинкой бобра с польским флагом.

Ранее Польша заявила о закрытии российского консульства в Познани. По заявлению МИД Польши, весь персонал дипмиссии будет признан нежелательными лицами. В то же время глава МИД республики Радослав Сикорский пояснил, что пока не собирается высылать из страны российского посла.

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Дмитрий Медведев напомнил Польше о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран и убийстве германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918. Так он прокомментировал планы Варшавы выслать российского посла из страны. «Поляки нарываются на неприятности», — написал Медведев в соцсети X. Он напомнил про «быстрое правосудие для посланников из вражеских стран», упомянув имена чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина и ликвидированного ими немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Свое высказывание заместитель Совбеза РФ сопроводил мемной фразой «Bobr kurwa!» и картинкой бобра с польским флагом. Ранее Польша заявила о закрытии российского консульства в Познани. По заявлению МИД Польши, весь персонал дипмиссии будет признан нежелательными лицами. В то же время глава МИД республики Радослав Сикорский пояснил, что пока не собирается высылать из страны российского посла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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