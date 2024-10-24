«Bobr kurwa!»: Медведев высказался о планах Варшавы выслать посла РФ

Медведев прокомментировал планы Польши выслать посла РФ

24 октября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Медведев вспомнил уроки истории Фото: Роман Наумов © URA.RU Дмитрий Медведев напомнил Польше о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран и убийстве германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918. Так он прокомментировал планы Варшавы выслать российского посла из страны. «Поляки нарываются на неприятности», — написал Медведев в соцсети X. Он напомнил про «быстрое правосудие для посланников из вражеских стран», упомянув имена чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина и ликвидированного ими немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Свое высказывание заместитель Совбеза РФ сопроводил мемной фразой «Bobr kurwa!» и картинкой бобра с польским флагом. Ранее Польша заявила о закрытии российского консульства в Познани. По заявлению МИД Польши, весь персонал дипмиссии будет признан нежелательными лицами. В то же время глава МИД республики Радослав Сикорский пояснил, что пока не собирается высылать из страны российского посла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Медведев напомнил Польше о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран и убийстве германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918. Так он прокомментировал планы Варшавы выслать российского посла из страны. «Поляки нарываются на неприятности», — написал Медведев в соцсети X. Он напомнил про «быстрое правосудие для посланников из вражеских стран», упомянув имена чекистов Николая Андреева и Якова Блюмкина и ликвидированного ими немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. Свое высказывание заместитель Совбеза РФ сопроводил мемной фразой «Bobr kurwa!» и картинкой бобра с польским флагом. Ранее Польша заявила о закрытии российского консульства в Познани. По заявлению МИД Польши, весь персонал дипмиссии будет признан нежелательными лицами. В то же время глава МИД республики Радослав Сикорский пояснил, что пока не собирается высылать из страны российского посла.