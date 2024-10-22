«Будут признаны нежелательными лицами»: Польша высылает из страны персонал консульства РФ в Познани

МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани
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МИД Польши принял решение закрыть Генконсульство РФ в Познани и выслать персонал
МИД Польши принял решение закрыть Генконсульство РФ в Познани и выслать персонал Фото:

Министерство иностранных дел Польши объявило о высылке персонала российского консульства в Познани, признав их пребывание на территории страны нежелательным. Решение было принято после заявлений министра иностранных дел Радослава Сикорского о задержании диверсанта, который якобы действовал по заданию российских спецслужб.

«Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против стран Запада, в том числе Польши. Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — сказал Сикорский, его слова приводит РИА Новости. 

В ответ на действия Польши, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Варшавы является «враждебным шагом». Она предупредила о возможных ответных мерах, которые могут быть «болезненными».

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Министерство иностранных дел Польши объявило о высылке персонала российского консульства в Познани, признав их пребывание на территории страны нежелательным. Решение было принято после заявлений министра иностранных дел Радослава Сикорского о задержании диверсанта, который якобы действовал по заданию российских спецслужб. «Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против стран Запада, в том числе Польши. Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно», — сказал Сикорский, его слова приводит РИА Новости.  В ответ на действия Польши, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Варшавы является «враждебным шагом». Она предупредила о возможных ответных мерах, которые могут быть «болезненными».
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