Король Испании прервал визит в Валенсию после нападения

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Местные жители пытались забросать грязью королевскую чету
Местные жители пытались забросать грязью королевскую чету Фото:

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы Валенсии — Пайпорту и Чиву, которые сильно пострадали от разрушительных ливней и наводнений. Причиной тому стало нападение со стороны местных жителей. Об этом сообщает королевский дом.

«По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен», — говорится в заявлении королевского дома. Монарх и его супруга прибыли в Валенсию для осмотра районов, пострадавших от наводнений.

Сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. На востоке страны было закрыто более 60 дорог. Ряд известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство властями, обвинив их в неспособности предотвратить масштабную катастрофу и разобраться с ее последствиями.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пайпорту местные жители пытались забросать монархов грязью. Они кричали оскорбления в адрес королевской четы, называя их «убийцами», несмотря на попытки короля и королевы примириться с обратившимися к ним людьми.

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Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия прервали свой визит в районы Валенсии — Пайпорту и Чиву, которые сильно пострадали от разрушительных ливней и наводнений. Причиной тому стало нападение со стороны местных жителей. Об этом сообщает королевский дом. «По совместному соглашению государственных и региональных властей и королевского дома визит в Чиву был отложен», — говорится в заявлении королевского дома. Монарх и его супруга прибыли в Валенсию для осмотра районов, пострадавших от наводнений. Сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. На востоке страны было закрыто более 60 дорог. Ряд известных личностей и политиков в Испании выразили недовольство властями, обвинив их в неспособности предотвратить масштабную катастрофу и разобраться с ее последствиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пайпорту местные жители пытались забросать монархов грязью. Они кричали оскорбления в адрес королевской четы, называя их «убийцами», несмотря на попытки короля и королевы примириться с обратившимися к ним людьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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