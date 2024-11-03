Короля Испании освистали и облили грязью во время визита в пострадавший от наводнения регион

Король Испании Филипп VI и королева Летисия столкнулись с агрессией со стороны местных жителей во время визита в Валенсию, которая пострадала от разрушительных ливней и наводнений. Как сообщает телеканал TVE, королевскую чету оскорбляли и даже облили грязью.
«Король и королева пытались вступить в контакт с людьми. Многочисленные возмущенные люди встретили делегацию оскорблениями убийцы, отставка и уйди», — передает корреспондент телеканала. Он также предположил, что толпа облила грязью короля и королеву. «Во время разговора с жителями лицо и руки королевы были покрыты грязью», — добавили на TVE.
В автономном сообществе Валенсия бушуют сильные ливни и наводнения. Число погибших от катаклизмов превысило 211 человек. Наводнения серьезно повредили дорожную инфраструктуру региона, разрушили дома. Некоторые испанские знаменитости и политики винят в случившемся центральное правительство и региональные власти, говорят, что они неспособны предотвратить катастрофу и справиться с ее последствиями.
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