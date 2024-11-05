В России связали рекордное потребление молока с ростом зарплат граждан

К конце 2024 года ожидается увеличение спроса на молочную продукцию до 5%. Такой рост связан напрямую с повышением заработной платы у россиян. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
«Ситуация, при которой спрос на молочную продукцию в стране растет быстрее предложения, наблюдается в последние два года. Такое положение дел связано с ростом реально располагаемых доходов населения, что напрямую сказывается на росте спроса», — заявил Белов. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, в случае, если спрос будет превышать предложение, дисбаланс будет урегулирован поставками молочных продуктов из Белоруссии.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев заявил, что цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян. Он отметил, что государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, передает «Национальная служба новостей».
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