Новак: ключевая ставка ЦБ уже работает

Действия Центробанка по управлению ключевой ставкой начинают приносить плоды, что видно по замедлению инфляции с пиковых значений. В частности, на 1 ноября текущего года годовая инфляция составила 8%, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Понятно, что Центральный банк повышает ее [ключевую ставку] и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает», — заявил Новак на Русском экономическом форуме. Его слова передает РИА Новости.
Вице-премьер также отметил, что инфляция снижается с пиковых значений, которые наблюдались в июле и составляли 9,2% в годовом выражении. Сейчас же, по его словам, показатель уменьшился до 8%, и власти продолжат наблюдение за динамикой изменения инфляции.
Ранее советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов объявил о том, что минимальное увеличение ключевой ставки составит 1%. Это решение было принято в ответ на существующие экономические условия.
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