Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщила газета израильская газета Yedioth Ahronot со ссылкой на источники в МИД Азербайджана.
«Настоящая причина заключается в том, что Турция не пропускает самолет президента Израиля „Крыло Сиона“ через свое воздушное пространство», — передает турецкая газета Milliyet сообщение Yedioth Ahronot. Там добавили, что 16 ноября Израиль сделал официальное объявление о том, что визит Герцога в Азербайджан на конференцию был отменен из-за «соображений безопасности».
Также это подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Азербайджана. По его словам, причина отмены рейса Герцога связана с запретом Турции разрешить самолету использовать свое воздушное пространство. Он добавил, что отмена визита президента Израиля не зависит от Азербайджана.
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