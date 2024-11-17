Турция не пропустила самолет президента Израиля

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Президент Израиля летел на конференцию в Азербайджан
Президент Израиля летел на конференцию в Азербайджан Фото:

Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщила газета израильская газета Yedioth Ahronot со ссылкой на источники в МИД Азербайджана.

«Настоящая причина заключается в том, что Турция не пропускает самолет президента Израиля „Крыло Сиона“ через свое воздушное пространство», — передает турецкая газета Milliyet сообщение Yedioth Ahronot. Там добавили, что 16 ноября Израиль сделал официальное объявление о том, что визит Герцога в Азербайджан на конференцию был отменен из-за «соображений безопасности».

Также это подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Азербайджана. По его словам, причина отмены рейса Герцога связана с запретом Турции разрешить самолету использовать свое воздушное пространство. Он добавил, что отмена визита президента Израиля не зависит от Азербайджана.

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Турция не пропустила самолет президента Израиля Исаака Герцога, летевшего в Азербайджан на конференцию, через свое воздушное пространство. Об этом сообщила газета израильская газета Yedioth Ahronot со ссылкой на источники в МИД Азербайджана. «Настоящая причина заключается в том, что Турция не пропускает самолет президента Израиля „Крыло Сиона“ через свое воздушное пространство», — передает турецкая газета Milliyet сообщение Yedioth Ahronot. Там добавили, что 16 ноября Израиль сделал официальное объявление о том, что визит Герцога в Азербайджан на конференцию был отменен из-за «соображений безопасности». Также это подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Азербайджана. По его словам, причина отмены рейса Герцога связана с запретом Турции разрешить самолету использовать свое воздушное пространство. Он добавил, что отмена визита президента Израиля не зависит от Азербайджана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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