В Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ

В Курской области российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона.
«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — написал глава области в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских военных за стабильную работу противовоздушной системы.
В Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ. На днях в регионе украинские силы атаковали территорию ракетой и беспилотниками. Киев продолжает ударять БПЛА и по другим приграничным регионам РФ.
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