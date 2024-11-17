В Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ

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Россия сбила две управляемые ракеты ВСУ в Курской области (архивное фото)
Россия сбила две управляемые ракеты ВСУ в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — написал глава области в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских военных за стабильную работу противовоздушной системы. 

В Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ. На днях в регионе украинские силы атаковали территорию ракетой и беспилотниками. Киев продолжает ударять БПЛА и по другим приграничным регионам РФ. 

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В Курской области российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов . «Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — написал глава области в своем telegram-канале. Он поблагодарил российских военных за стабильную работу противовоздушной системы.  В Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ. На днях в регионе украинские силы атаковали территорию ракетой и беспилотниками. Киев продолжает ударять БПЛА и по другим приграничным регионам РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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