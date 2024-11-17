Экс-солиста «На-На» Левкина похоронят 19 ноября

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Владимир Левкин скончался 17 ноября
Владимир Левкин скончался 17 ноября Фото:

Директора бывшего солиста группы «На-На » Владимира Левкина сообщил, что похороны певца состоятся 19 ноября. О месте прощания и погребения пока информации нет. 

«Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее», — рассказал директор музыканта Александр Зыкин. Его слова передают РИА Новости. 

Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти 57-летнего экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина. О трагедии сообщила его супруга Маруся Левкина. Причиной гибели артиста стала онкология лимфатической системы. Российские звезды признаются, что шокированы внезапной смертью музыканта.

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Директора бывшего солиста группы «На-На » Владимира Левкина сообщил, что похороны певца состоятся 19 ноября. О месте прощания и погребения пока информации нет.  «Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее», — рассказал директор музыканта Александр Зыкин. Его слова передают РИА Новости.  Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти 57-летнего экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина. О трагедии сообщила его супруга Маруся Левкина. Причиной гибели артиста стала онкология лимфатической системы. Российские звезды признаются, что шокированы внезапной смертью музыканта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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