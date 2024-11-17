Экс-солиста «На-На» Левкина похоронят 19 ноября

Директора бывшего солиста группы «На-На » Владимира Левкина сообщил, что похороны певца состоятся 19 ноября. О месте прощания и погребения пока информации нет.
«Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее», — рассказал директор музыканта Александр Зыкин. Его слова передают РИА Новости.
Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти 57-летнего экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина. О трагедии сообщила его супруга Маруся Левкина. Причиной гибели артиста стала онкология лимфатической системы. Российские звезды признаются, что шокированы внезапной смертью музыканта.
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